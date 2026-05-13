Sắc vóc cuốn hút của Thiều Bảo Trâm ở tuổi 32

Tái xuất với MV Thỏ săn mồi, Thiều Bảo Trâm gây chú ý khi lột xác khỏi hình ảnh ngọt ngào quen thuộc để theo đuổi phong cách trưởng thành, gợi cảm.

Sau màu sắc nhẹ nhàng, đượm buồn của Không lời, Thiều Bảo Trâm mang đến hình ảnh hoàn toàn đối lập: trưởng thành, gợi cảm và chủ động hơn trong tình yêu ẢNH: NVCC

Thỏ săn mồi là sáng tác của nhạc sĩ Trid Minh, mang màu sắc Pop R&B hiện đại cùng tiết tấu bắt tai, tạo không gian để Thiều Bảo Trâm khoe chất giọng giàu cảm xúc lẫn khả năng trình diễn. Đặc biệt, sự xuất hiện của rapper CoolKid mang đến nguồn năng lượng mới, giúp ca khúc thêm phần sôi động và cá tính.

Ngay từ tên gọi, Thỏ săn mồi đã gợi mở sự đối lập thú vị. Hình ảnh "thỏ" vốn gắn với sự mềm mại, mong manh nay lại ở vị trí của "kẻ đi săn", đại diện cho kiểu phụ nữ hiện đại không còn bị động trong tình yêu. Ca khúc kể về cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật trong không gian tiệc đêm, nơi những màn "thả thính", thử thách và giằng co cảm xúc diễn ra liên tục. Nếu nhân vật nam kiên trì theo đuổi thì nhân vật nữ lại giữ thế chủ động, quan sát và kiểm soát cảm xúc của mình trước khi bước sâu hơn vào mối quan hệ.

Ở tuổi 32, Thiều Bảo Trâm ngày càng cho thấy sự thay đổi rõ nét trong hình ảnh lẫn thần thái. Không còn đóng khung trong phong cách ngọt ngào, nữ tính như trước, nữ ca sĩ lựa chọn theo đuổi vẻ đẹp gợi cảm, trưởng thành nhưng vẫn giữ được sự hiện đại và năng động đặc trưng ẢNH: NVCC

Thông qua sản phẩm lần này, Thiều Bảo Trâm muốn gửi gắm thông điệp về việc phụ nữ cần biết bảo vệ giá trị bản thân trong tình yêu. Theo nữ ca sĩ, trưởng thành không phải là yêu ít đi mà là biết tỉnh táo hơn, hiểu rõ giới hạn và cảm xúc của chính mình thay vì bị cuốn theo sự chú ý hay cảm xúc nhất thời.

Không chỉ thay đổi trong âm nhạc, Thiều Bảo Trâm còn gây chú ý với hình ảnh mới đầy quyến rũ trong MV. Lấy concept Rabbit Hole, sản phẩm được xây dựng như hành trình chuyển biến của nhân vật nữ từ vẻ ngoài mềm mại sang hình tượng sắc sảo, bản lĩnh và quyền lực hơn. Những gam màu nóng như đỏ, cam cùng hiệu ứng ánh sáng, gương phản chiếu và các cú máy dài liên tục tạo nên không khí vừa ma mị vừa cuốn hút.

Các phân đoạn vũ đạo liên tục giúp nữ ca sĩ khoe lợi thế hình thể săn chắc sau thời gian chăm chỉ tập luyện ẢNH: NVCC

Yếu tố vũ đạo tiếp tục trở thành điểm nhấn lớn của MV. Thiều Bảo Trâm cho thấy sự đầu tư mạnh tay về phần trình diễn với nhiều phân đoạn dance performance dày đặc, chuyển động dứt khoát và giàu năng lượng. Đây cũng được xem là một trong những sản phẩm có phần hình ảnh táo bạo và cá tính nhất của nữ ca sĩ từ trước đến nay.