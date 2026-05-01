Rapper hát 'Bắc Bling' gây sốt cùng Hòa Minzy giờ ra sao?

Trước khi gây chú ý với Bắc Bling Tuấn Cry từng trải qua tuổi thơ đầy gian truân. Mất cha từ nhỏ, anh chủ yếu sống với ông bà ngoại vì mẹ đi làm xa, gần như phải tự lập hết mọi thứ. Anh kể: “Nhiều khi 2 - 3 năm mẹ mới về, nên tôi thấy lạ lẫm lắm. Tôi nhìn thấy mẹ mà còn không ra ôm, tôi cứ đứng ngại vì cảm giác được khoảng cách ấy do thiếu đi tình mẫu tử. Mọi thứ đến với tôi như cách để rèn giũa bản thân”.

Tuấn Cry tên thật là Nguyễn Sỹ Tuấn, sinh năm 1992 tại Bắc Ninh. Anh được khán giả biết đến qua loạt ca khúc Mời trầu, Kén cá chọn canh, Bắc Bling... ẢNH: FBNV

Trải qua tuổi thơ cô độc nhưng Tuấn Cry không xem hoàn cảnh là cái cớ để đổ lỗi cho sự khép nép của mình. Thay vào đó, anh xem đây là nguồn động lực để bản thân nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Hành trình theo đuổi âm nhạc của Tuấn Cry cũng gặp không ít thăng trầm. Anh từng thi trượt Trường đại học Sân khấu Điện ảnh nên “quay xe” sang khoa Điện tử của Trường đại học Công nghiệp. Theo nam rapper, đó chỉ là cái cớ để bản thân được lên thành phố theo đuổi ước mơ. “Lúc đói quá tôi cũng từng làm rất nhiều nghề, từ sale bất động sản, buôn trứng gà, lái xe tải… Nhưng trong quãng thời gian đó, tôi vẫn cứ đau đáu với âm nhạc”, anh kể lại.

Tuấn Cry bắt đầu sự nghiệp bằng loạt ca khúc nhạc chế, trong đó Người lạ ơi giúp anh nổi lên như một hiện tượng mạng. Sau đó, anh nhận ra con đường này nếu làm mãi không ổn nên quyết tâm xách ba lô vào TP.HCM lập nghiệp, dù thời điểm đó không quen biết ai. Đối diện với nhiều khó khăn, đặc biệt là giai đoạn dịch Covid-19, Tuấn Cry ngậm ngùi trở lại quê hương. “Thời gian về lại Bắc Ninh, tôi nghiên cứu về văn hóa và bắt đầu áp dụng công thức này”, anh kể lại.

Một trong những cột mốc trong sự nghiệp của Tuấn Cry là khi kết hợp với Hòa Minzy trong các sản phẩm âm nhạc. Anh kể một ngày tình cờ thấy nữ ca sĩ 9X kết bạn cùng mình thông qua lời giới thiệu của Masew. Sau đó, Hòa Minzy có hẹn gặp gỡ, bày tỏ mong muốn thực hiện những dự án tầm vóc hơn. “Tôi nghiên cứu mãi thì thấy không gì bằng tình yêu quê hương đất nước, nên viết về Bắc Ninh. Chúng tôi mất vài tháng cho việc triển khai ý tưởng”, anh kể.

Tuấn Cry kể thời gian đầu, anh cũng sợ tên tuổi của mình sẽ bị lu mờ khi gắn với Hòa Minzy. Song sau này, nam rapper nhận ra “sự biết ơn sẽ nhiều hơn” vì “nếu không có Hòa Minzy sẽ không có tôi bây giờ”. Tuấn Cry bộc bạch thêm: “Hình ảnh của cô ấy đã giúp cho đứa con tinh thần của mình được thành công nhất. Đó là cái tôi thấy rất trân quý”.

Phía sau ánh đèn sân khấu, Tuấn Cry có cuộc sống kín tiếng bên người bạn đời là đồng hương. Anh bật mí ở hiện tại, gia đình vợ tự hào về mình nên “đi đâu cũng khoe”. Về định hướng âm nhạc sau cơn sốt Bắc Bling, Tuấn Cry chia sẻ ước mơ của anh vẫn là được đứng trên sân khấu, được thể hiện chất riêng trong âm nhạc trước khán giả. Anh cũng không có ý định thay đổi nghệ danh dù nhiều người khuyên nhủ vì sợ cái tên sẽ vận vào cuộc đời mình.