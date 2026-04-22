Nam rapper trải lòng chuyện hủy show sau động thái gây tranh cãi

Theo thông báo từ công ty quản lý, Mason Nguyễn sẽ không tham gia hai sự kiện đã được lên lịch tại Hải Phòng (21.4) và Hà Nội (24.4). Đồng thời, kế hoạch phát hành sản phẩm âm nhạc mới của nam rapper cũng được tạm hoãn để “có thêm thời gian nhìn nhận và đánh giá toàn diện sự việc”.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn livestream có sự xuất hiện của B Ray cùng Mason Nguyễn và một số đồng nghiệp. Trong buổi phát sóng, B Ray đọc một câu rap bị cho là dung tục, gây phản cảm. Không dừng lại ở đó, phản ứng “cười hùa”, cổ vũ từ các nghệ sĩ đi cùng, đặc biệt là Mason Nguyễn, khiến dư luận càng bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng, không chỉ nội dung câu rap mà thái độ hưởng ứng của các nghệ sĩ cũng góp phần lan tỏa tư tưởng lệch chuẩn, thiếu tôn trọng phụ nữ.

Mason Nguyễn cho rằng vụ việc là bài học trong việc kiểm soát cảm xúc khi hoạt động nghệ thuật ẢNH: FBNV

Chỉ sau vài giờ, đoạn clip lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội. Từ khán giả phổ thông đến các diễn đàn âm nhạc, nhiều người lên tiếng yêu cầu nghệ sĩ liên quan phải có lời giải thích rõ ràng.

Trải lòng của rapper Mason Nguyễn

Sau đó, Mason Nguyễn đã lên tiếng xin lỗi. Chia sẻ về ồn ào này, nam rapper thừa nhận phản ứng của mình trong buổi livestream là không phù hợp và gây thất vọng. Anh tâm sự rằng bản thân nhận thức được nội dung gây tranh cãi đã tạo ra sự khó chịu, thậm chí là tổn thương đối với khán giả. Từ đó, Mason Nguyễn coi đây là một bài học quan trọng trong việc kiểm soát cảm xúc cũng như sử dụng ngôn từ khi xuất hiện trước công chúng.

Đáng chú ý, nam rapper cũng thẳng thắn nói về áp lực khi trở thành người được nhiều khán giả trẻ theo dõi. Theo anh, mỗi hành động sai lệch nếu không được nhìn nhận đúng sẽ có thể kéo theo hệ lụy tiêu cực, thậm chí khiến một bộ phận người trẻ xem đó là điều bình thường. “Việc nhận lỗi không phải để bao biện, mà để khán giả thấy rằng có những điều nên học và những điều cần tránh”, Mason Nguyễn bày tỏ.

Trước ồn ào, Mason Nguyễn được chú ý khi tham gia Anh trai say hi ẢNH: NVCC

Một trong những điểm khiến khán giả không hài lòng chính là thái độ “cười hùa” của Mason Nguyễn trong tình huống gây tranh cãi. Chính nam rapper cũng thừa nhận đây là thói quen cần thay đổi. "Trước đây tôi nghĩ việc hưởng ứng để tạo không khí vui vẻ trong câu chuyện là điều khá phổ biến. Tuy nhiên, khi đứng ở vị trí của một nghệ sĩ có ảnh hưởng, những phản ứng tưởng chừng vô hại lại có thể bị khuếch đại và gây hiểu lầm. Sau này, tôi phải “chậm lại một chút” trước khi phản ứng, không chỉ để cân nhắc lời nói mà còn để đánh giá bối cảnh và mức độ phù hợp", rapper 9X nói.

Sau ồn ào, Mason Nguyễn cho biết đã chủ động nhắn tin, gọi điện xin lỗi những người liên quan. Dù nhận được sự thông cảm, nhưng theo lời nam rapper thì “mọi người cũng có buồn”.

Mason Nguyễn tên thật Nguyễn Xuân Bách, sinh năm 2000 tại Hà Nội, là rapper thuộc tổ đội RhymeZone, nổi lên từ cộng đồng underground. Sau loạt chương trình King of Rap 2020, Rap Việt mùa 4, Anh trai say hi 2025, Mason Nguyễn chính thức hoạt động như nghệ sĩ mainstream, trực thuộc Def Jam Việt Nam.