Sắc vóc gợi cảm của Miss Cosmo 2025 vừa đăng quang tại Việt Nam

Ở phần ứng xử top 5, người đẹp nhận được câu hỏi từ bà Paula Shugart - nhà hoạt động vì quyền phụ nữ, cựu Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, về lãnh đạo nên nhẹ nhàng, nhân ái hay phải mạnh mẽ, quyết đoán. Yolina Lindquist chia sẻ: "Tôi thực sự tin rằng sự lãnh đạo có thể có sự đồng cảm, nhân ái và tử tế. Tôi nghĩ rằng một người lãnh đạo đích thực sẽ dẫn dắt mọi người bằng trái tim, bằng sự đồng cảm, tự tin và lòng nhân ái cũng như làm tấm gương cho người khác. Cũng sẽ có những thời điểm đòi hỏi người lãnh đạo phải mạnh mẽ, dũng cảm và là người không cảm thấy sợ hãi… Với tư cách là một phụ nữ và ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Miss Cosmo 2025 tôi sẽ có sự đồng cảm, nhân ái nhưng cũng sẽ mạnh mẽ khi cần thiết". Lindquist chia sẻ bản thân có rất nhiều cơ hội thể hiện khả năng lãnh đạo, từng dẫn dắt 70 cô gái ở trường đại học, giải quyết những vấn đề họ không thể kiểm soát và thể hiện sự đoàn kết, mạnh mẽ