Sắc vóc gợi cảm của Miss Cosmo 2025 vừa đăng quang tại Việt Nam

Yolina Lindquist trong khoảnh khắc đăng quang Miss Cosmo 2025
Sau những màn tranh tài căng thẳng ở chung kết
Miss Cosmo 2025 diễn ra tối 20.12 tại TP.HCM, Yolina Lindquist được xướng tên ở danh hiệu cao nhất. Cô chính thức trở thành "người kế nhiệm" của Ketut Permata Juliastrid (Indonesia) đồng thời là người đẹp Mỹ đầu tiên giành được vương miện tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế do người Việt tổ chức.
Việc Yolina Lindquist đăng quang không gây nhiều bất ngờ bởi trong khoảng 3 tuần "chinh chiến" tại Việt Nam, cô luôn nằm trong nhóm ứng viên nổi bật bởi sắc vóc, thần thái cuốn hút cùng phong độ trình diễn ổn định. Trước thềm chung kết, chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng
Missosology dự đoán thí sinh từ xứ cờ hoa sẽ giành ngôi vị cao nhất trong khi Sash Factor đặt niềm tin cô chắc suất vào top 2
Với chiến thắng thuyết phục, Yolina Lindquist nhận được khoản tiền mặt 100.000 USD (hơn 2,6 tỉ đồng), một căn hộ cao cấp trong thời gian đương nhiệm cùng nhiều giải thưởng giá trị khác. Thời gian tới, cô sẽ chủ yếu sống và làm việc tại Việt Nam, cùng Á hậu Chelsea Fernandez tham gia các hoạt động của tổ chức Miss Cosmo
Yolina Lindquist với bộ ảnh sau đăng quang
Trong đêm chung kết, Yolina Lindquist không chỉ ghi điểm với sắc vóc gợi cảm, toát lên thần thái của một "nữ hoàng sắc đẹp" cùng khả năng trình diễn hút mắt mà còn chinh phục ban giám khảo và khán giả qua màn ứng xử, tranh biện nhanh nhạy, thông minh, cho thấy bản lĩnh của một phụ nữ hiện đại tài sắc vẹn toàn
Ở phần ứng xử top 5, người đẹp nhận được câu hỏi từ bà Paula Shugart - nhà hoạt động vì quyền phụ nữ, cựu Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, về lãnh đạo nên nhẹ nhàng, nhân ái hay phải mạnh mẽ, quyết đoán. Yolina Lindquist chia sẻ: "Tôi thực sự tin rằng sự lãnh đạo có thể có sự đồng cảm, nhân ái và tử tế. Tôi nghĩ rằng một người lãnh đạo đích thực sẽ dẫn dắt mọi người bằng trái tim, bằng sự đồng cảm, tự tin và lòng nhân ái cũng như làm tấm gương cho người khác. Cũng sẽ có những thời điểm đòi hỏi người
lãnh đạo phải mạnh mẽ, dũng cảm và là người không cảm thấy sợ hãi… Với tư cách là một phụ nữ và ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Miss Cosmo 2025 tôi sẽ có sự đồng cảm, nhân ái nhưng cũng sẽ mạnh mẽ khi cần thiết". Lindquist chia sẻ bản thân có rất nhiều cơ hội thể hiện khả năng lãnh đạo, từng dẫn dắt 70 cô gái ở trường đại học, giải quyết những vấn đề họ không thể kiểm soát và thể hiện sự đoàn kết, mạnh mẽ
Trong phần tranh biện căng thẳng dành cho top 2, Yolina Lindquist thể hiện sự tự tin, khả năng phản biện sắc bén. Cô chia sẻ về dự án tăng cường nhận thức, kêu gọi tài chính nhằm hỗ trợ các bệnh nhân ung thư và tính trong năm nay đã kêu gọi thành công hơn 20.000 USD cho tổ chức mà mình tâm huyết. Người đẹp mong muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của dự án trên toàn thế giới để mọi người có thể chung tay hỗ trợ bệnh nhân ung thư, hướng đến mục tiêu đây sẽ là thế hệ chấm dứt ung thư
Sắc vóc quyến rũ, học vấn đáng nể của tân Miss Cosmo
Yolina Lindquist mang vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ
Nàng hậu còn ghi điểm với hình thể khỏe khoắn, gợi cảm nổi bật là làn da nâu, những đường cong hút mắt cùng chiều cao 1,74 m
Người đẹp Mỹ luôn tự tin, rạng rỡ trong các hoạt động tranh tài ở Việt Nam
Nàng hậu xứ cờ hoa trình diễn đầy thần thái ở show thời trang tại Huế thuộc chặng đầu của Miss Cosmo 2025
Yolina Lindquist diễn bikini nóng bỏng ở vòng Jury Session Miss Cosmo 2025 diễn ra hôm 17.12 vừa qua
Sau đêm thi kể trên, cô nhanh chóng xuất hiện ở top đầu các bảng xếp hạng do các chuyên trang, khán giả yêu sắc đẹp đánh giá, bàn luận
Bên cạnh sắc vóc nổi bật, Yolina Lindquist còn gây ấn tượng với nền tảng học vấn đáng nể. Theo hồ sơ được ban tổ chức chia sẻ, tháng 5.2025, nàng hậu tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Southern Illinois, nhận bằng cử nhân khoa học ngành Marketing và 3 bằng cử nhân nghệ thuật về Kinh tế quốc tế và tài chính, tiếng Đức và Thương mại quốc tế. Cô còn tham gia 6 tổ chức sinh viên, thi đấu trong đội tuyển thể thao...
Yolina Lindquist đăng quang Miss Cosmo USA 2025 vào tháng 10 vừa qua. Cô đặt nhiều tâm huyết cho Courage Over Cancer (tạm dịch: Can đảm vượt qua ung thư), nền tảng hỗ trợ nghiên cứu ung thư thông qua các hoạt động gây quỹ và tình nguyện. Bản thân cô cũng thuộc nhóm nguy cơ cao và chứng kiến ba thành viên trong gia đình chiến đấu với căn bệnh này, vì vậy cô hiểu rõ tác động của nó. Thông qua nền tảng của mình, Lindquist hy vọng sẽ hợp tác với Miss Cosmo để tạo ra tác động lớn hơn
