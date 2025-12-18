Sắc vóc nóng bỏng của con gái 'nữ hoàng wushu' Thúy Hiền ở tuổi 21

LEXXY vừa trình làng sản phẩm âm nhạc mới mang tên Niệm chíll Ảnh: NVCC

Mới đây, LEXXY chính thức giới thiệu sản phẩm âm nhạc Niệm chíll trên tất cả các nền tảng, đánh dấu màn ra mắt quan trọng trong hành trình định vị bản thân của một nữ nghệ sĩ trẻ. Là con gái của ca sĩ, nhạc sĩ Mars Anh Tú và vận động viên wushu Thúy Hiền, cô bước vào thị trường âm nhạc ở tuổi 21.

Với xuất phát điểm đặc biệt, LEXXY lựa chọn bắt đầu bằng những sản phẩm có “sức nặng” để có thể khẳng định tên tuổi một cách độc lập. Thay vì tận dụng yếu tố gia đình như một lợi thế truyền thông, LEXXY xác định phát triển trong lĩnh vực nghệ thuật bằng các dự án. Sau Bật đèn xanh, sản phẩm thứ 2 của con gái Thúy Hiền thuộc thể loại latin pop, mang tinh thần tươi mới nhưng không hời hợt.

Trên con đường theo đuổi âm nhạc, nữ ca sĩ lựa chọn cho mình phong cách cá tính, nóng bỏng Ảnh: NVCC

MV mới của LEXXY có gì?

Với dự án lần này, LEXXY không giới thiệu mình như một cô gái cần được bao bọc, cũng không xây dựng hình ảnh nổi loạn hay gây sốc. Thay vào đó, cô xuất hiện trong MV với khí chất trưởng thành, gây ấn tượng bởi nhan sắc ngày càng quyến rũ. Về mặt nội dung, Niệm chíll kể câu chuyện của một cô gái hiện đại, độc lập, và hiểu rõ giá trị của bản thân. Nhân vật nữ chủ nhân trẻ tuổi trong MV không chạy theo một mối quan hệ bằng mọi giá mà tiếp cận tình yêu với sự tỉnh táo, gợi cảm nhưng tinh tế, và không hề dễ dãi. Không gian trong MV được xây dựng như một “vũ trụ riêng”, nơi cô gái làm chủ mọi chuyển động, ánh nhìn đổ về mình và các lựa chọn trong cuộc sống.

Chia sẻ về việc ra mắt sản phẩm âm nhạc trong thời điểm này, LEXXY cho biết đây là ca khúc thể hiện rõ nhất cá tính âm nhạc cũng như thông điệp cô muốn gửi gắm. Đặc biệt, nữ ca sĩ mong muốn bài hát trở thành một lời nhắn gửi dành cho các phái đẹp về sự tự tin, độc lập làm chủ hành trình của chính mình, không chỉ trong tình yêu mà cả trong cuộc sống và sự nghiệp. Với cô, âm nhạc không chỉ để giải trí, mà còn là cách truyền tải quan điểm sống một cách mềm mại nhưng rõ ràng. Sản phẩm đánh dấu lần đầu tiên LEXXY hợp tác cùng nhà sản xuất Drum7.

Nữ ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình Ảnh: NVCC

Nữ ca sĩ chia sẻ rằng hai bên đã dành nhiều thời gian để trao đổi không chỉ về chuyên môn, mà còn về tính cách và quan điểm sống, nhằm tìm được tiếng nói chung trong quá trình sáng tạo. Có những buổi làm việc kéo dài gần 10 tiếng trong phòng thu. Cô cho biết Drum7 luôn tạo điều kiện để cô được là chính mình, không áp đặt khuôn mẫu hay nhìn nhận cô như một nghệ sĩ mới cần được “định hình sẵn”. Ngoài sự hỗ trợ của các cộng sự, LEXXY còn nhận được sự động viên của đấng sinh thành trong quá trình thực hiện sản phẩm mới.

Giọng ca gen Z kể trong quá trình quay hình, vận động viên Thúy Hiền luôn bên cạnh ủng hộ tinh thần. Bên cạnh đó, LEXXY cũng mong muốn tự mình trải nghiệm, học hỏi và từng bước xây dựng con đường riêng. Sự tin tưởng và thấu hiểu từ mẹ chính là động lực giúp để cô tiếp tục theo đuổi đam mê. Sau Niệm chíll, LEXXY dự kiến phát hành EP đầu tay vào năm 2026.