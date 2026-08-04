Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản năm 2026 có gì mới?

Trong Sách trắng Quốc phòng công bố ngày 4.8, chính phủ Nhật Bản tiếp tục xác định các hoạt động quân sự của Trung Quốc là "thách thức chiến lược lớn nhất", đồng thời cảnh báo nguy cơ gia tăng từ CHDCND Triều Tiên, Nga và sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa các nước này.

Một khẩu pháo tự hành Type 19 155 mm của Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản khai hỏa tại trường huấn luyện Higashifuji ở Shizuoka (Nhật Bản) ngày 7.6.2026 ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi nhấn mạnh nước này cần "tăng cường và chuyển đổi năng lực quốc phòng với tinh thần cấp bách và ý thức khủng hoảng mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

Theo ông Koizumi, tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không chỉ Trung Quốc và Triều Tiên tiếp tục mở rộng năng lực quân sự, mà hợp tác Trung Quốc - Nga và Nga - Triều Tiên cũng ngày càng được củng cố.

Sách trắng cho biết Trung Quốc đang mở rộng hoạt động quân sự quanh Nhật Bản, từ "chuỗi đảo thứ nhất đến chuỗi đảo thứ 2". Báo cáo dẫn hoạt động của các tàu sân bay Trung Quốc và 2 vụ máy bay Trung Quốc tiếp cận máy bay Nhật Bản ở khoảng cách gần trong tháng 6 và tháng 7.2025.

Trước những nguy cơ trên, Nhật Bản đang tăng chi tiêu quân sự, triển khai các đơn vị tên lửa tới những đảo xa, mua sắm năng lực "phản công" và nới lỏng quy định xuất khẩu vũ khí. Phần lớn ngân sách mới được dành cho các loại tên lửa có khả năng tấn công mục tiêu cách hơn 1.000 km. Các khoản tăng tiếp theo được dự báo tập trung vào máy bay không người lái và những hệ thống vũ khí không người lái khác, theo Reuters.

Điểm đáng chú ý trong Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản năm 2026 là việc Tokyo gắn chính sách quốc phòng với triển vọng phát triển kinh tế. Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh rằng "đầu tư vào quốc phòng mang lại lợi ích cho toàn bộ nền kinh tế và cuộc sống của người dân". Báo cáo kêu gọi Nhật Bản tận dụng công nghệ, hỗ trợ các công ty khởi nghiệp và tăng sử dụng linh kiện thương mại trong sản xuất vũ khí.

Thông điệp này cũng được thể hiện trên bìa Sách trắng, với hình ảnh theo phong cách hoạt hình về một gia đình tươi cười giữa thành phố hiện đại, thay cho hình ảnh binh sĩ và khí tài thường thấy. Một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết thiết kế nhằm truyền tải "hình ảnh về tương lai".

Tuy nhiên, Sách trắng cũng chỉ ra những hạn chế trong nền tảng sản xuất quốc phòng của Nhật Bản, có thể ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm và đổi mới công nghệ.

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Chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi đang chuẩn bị một chiến lược an ninh quốc gia mới, được dự báo sẽ đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng hơn nữa. Nhật Bản hiện đã nâng chi tiêu liên quan quốc phòng lên mức tương đương 2% GDP bằng các biện pháp như tăng thuế, điều chỉnh chi tiêu và sử dụng những nguồn thu bổ sung, theo Reuters.

Dù vậy, bà Takaichi vẫn chưa giải thích rõ cách chính phủ Nhật Bản sẽ làm thế nào để tài trợ cho việc mở rộng thêm ngân sách quốc phòng mà không gây áp lực lớn hơn lên nguồn lực tài chính vốn đã eo hẹp.

Song song với việc tăng cường năng lực trong nước, Nhật Bản tiếp tục củng cố liên minh với Mỹ và mở rộng hợp tác an ninh với Philippines, Úc và Hàn Quốc. Ông Koizumi cho biết Tokyo sẽ xây dựng mạng lưới nhiều tầng giữa các đồng minh và đối tác cùng chí hướng nhằm tăng khả năng ứng phó khủng hoảng trên toàn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trung Quốc nhiều lần chỉ trích chính sách quốc phòng của Nhật Bản, trong bối cảnh quan hệ 2 nước xấu đi kể từ những phát biểu về Đài Loan của Thủ tướng Takaichi vào năm 2025.