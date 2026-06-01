Sacombank chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc

01/06/2026 16:01 GMT+7

Sacombank vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đổi tên thương mại từ "Sài Gòn Thương Tín" thành "Sài Gòn Tài Lộc" theo Quyết định 36 ngày 1.6.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chính thức đổi tên thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc, tên viết tắt bằng tiếng Việt là Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc. Tên tiếng Anh là Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank, tên viết tắt bằng tiếng Anh là Sacombank.

Tên gọi mới không chỉ kế thừa giá trị thương hiệu đã được ngân hàng xây dựng suốt hơn ba thập kỷ mà còn khái quát định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Trong đó, "Sài Gòn" đại diện cho tinh thần năng động, tiên phong và hội nhập - nơi khởi nguồn của thương hiệu Sacombank; "Tài" thể hiện năng lực tài chính vững mạnh và sự chuyên nghiệp trong hoạt động; còn "Lộc" mang ý nghĩa may mắn và thịnh vượng. Tổng hòa tên gọi mới thể hiện khát vọng tăng trưởng thận trọng, hiệu quả và bền vững, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, đối tác và khách hàng.

Sacombank khẳng định việc thay đổi tên thương mại không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và cổ đông. Trước đó, kế hoạch thay đổi tên đã được Đại hội đồng cổ đông Sacombank thông qua vào ngày 22.4.

Trước đó, Sacombank đã có động thái kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cao cấp khi quyết định bổ nhiệm ông Lưu Danh Đức và ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Phó tổng giám đốc. Trước khi gia nhập SacombankK, cả 2 ông từng làm việc tại LPBank. Bên cạnh đó, Sacombank cũng vừa bổ sung ông Nguyễn Thanh Hiệp (hiện đang là Giám đốc Khối Quản trị rủi ro) vào thành viên Ban điều hành phụ trách lĩnh vực Quản lý rủi ro. Hiện ban điều hành của Sacombank gồm ông Faussier Loic Michel Marc - quyền Tổng giám đốc, cùng 11 Phó tổng giám đốc và 2 thành viên Ban điều hành, được kiện toàn theo hướng chuyên môn hóa, tăng cường hiệu quả quản lý và đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

