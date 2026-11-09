Sai lầm khi vệ sinh pin mặt trời có thể khiến hiệu suất giảm vĩnh viễn

Khi sở hữu hoặc có ý định mua tấm pin mặt trời, điều quan trọng mà người sử dụng nên nhớ là việc bảo trì chúng để đảm bảo hiệu suất tối ưu trong suốt vòng đời sử dụng. Theo thời gian, bụi bẩn, phấn hoa, phân chim và các chất bẩn khác có thể bám vào bề mặt kính của tấm pin, làm giảm khả năng hấp thụ ánh sáng và sản xuất điện năng.

Lớp phủ bảo vệ pin mặt trời có thể bị tổn hại vì chất tẩy rửa kính thông thường ẢNH: K. VĂN

Nhiều người có thể cho rằng việc sử dụng chất tẩy rửa kính thông thường là giải pháp đơn giản. Tuy nhiên, nhiều loại chất tẩy rửa này chứa hóa chất mạnh có thể gây hại cho lớp phủ bảo vệ của tấm pin. Lý do vì các tấm pin mặt trời không chỉ đơn thuần là kính mà còn giống như ống kính máy ảnh cao cấp, do đó, việc sử dụng hóa chất không phù hợp có thể để lại vết hoặc làm hỏng chúng.

Một số lưu ý khi vệ sinh pin mặt trời

Để bảo trì an toàn, người dùng nên tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất tấm pin mặt trời. Một số chất tẩy rửa nhẹ, không mài mòn có thể được sử dụng để làm sạch bụi bẩn mà không làm hỏng lớp phủ bảo vệ. Các công thức không chứa amoniac, cồn và các dung môi mạnh thường là lựa chọn tốt.

Trước khi vệ sinh, hãy kiểm tra kỹ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để biết các phương pháp bảo trì được phê duyệt. Đặc biệt lưu ý rằng, sử dụng các chất tẩy rửa không phù hợp có thể dẫn đến việc nhà sản xuất từ chối bảo hành cho các tấm pin bị hư hỏng.

Ngoài chất tẩy rửa, dụng cụ và chất lượng nước cũng cần được chú ý. Việc sử dụng dụng cụ quá mạnh hoặc nước máy chứa nhiều khoáng chất có thể để lại cặn bẩn, gây cản trở ánh sáng mặt trời. Để làm sạch hiệu quả mà không gây hại, hãy sử dụng khăn lau siêu mềm bằng sợi microfiber hoặc dụng cụ gạt nước chuyên dụng kết hợp với nước tinh khiết.

Nếu không tự tin trong việc vệ sinh tấm pin, hãy cân nhắc thuê dịch vụ chuyên nghiệp để đảm bảo hệ thống năng lượng mặt trời luôn hoạt động hiệu quả nhất.