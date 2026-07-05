Sai lầm nguy hiểm khi dùng ổ cắm thông minh tại nhà

Nhiều người dùng hiện nay có thể không thường xuyên kiểm tra thông số kỹ thuật của thiết bị điện trước khi cắm vào ổ điện. Tuy nhiên, đây lại là nhiệm vụ rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện trong gia đình, đặc biệt khi sử dụng ổ cắm thông minh.

Việc "câu điện" từ ổ cắm thông minh sang ổ cắm điện nhiều đầu vào là một sai lầm cần tránh ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Nhờ khả năng điều khiển từ xa và lập lịch cho nhiều thiết bị cùng lúc, nhiều người lựa chọn sử dụng ổ cắm thông minh thay vì cắm trực tiếp vào ổ điện trên tường. Tuy nhiên, việc kết nối ổ cắm điện nhiều đầu vào ổ cắm thông minh có thể dẫn đến nguy cơ quá tải, điều có thể xảy ra khi tổng công suất tiêu thụ của các thiết bị vượt quá khả năng chịu tải của ổ cắm thông minh.

Theo khuyến cáo từ TP-Link, việc cắm ổ cắm điện nhiều đầu vào vào ổ cắm thông minh là không an toàn. Lý do vì ổ cắm thông minh thường có công suất tải tối đa thấp hơn so với ổ cắm điện nhiều đầu, việc kết nối này có thể gây ra nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng.

Cách tránh quá tải ổ cắm thông minh?

Để tránh tình trạng quá tải, người dùng nên kiểm tra nhãn dán hoặc thông số kỹ thuật của thiết bị để biết điện áp (V), công suất (W) và cường độ dòng điện tối đa (A). Nếu không thấy thông số này trên thiết bị, người dùng có thể tìm trong sách hướng dẫn hoặc tự tính toán bằng cách chia số watt cho số volt.

Nếu không muốn gặp rắc rối với việc tính toán công suất mỗi khi thêm thiết bị mới, hãy cắm ổ cắm điện trực tiếp vào ổ điện trên tường. Mặc dù ổ cắm thông minh có giá ngày càng phải chăng, việc sử dụng chúng cho nhiều thiết bị có thể không đáng để mạo hiểm.

Cuối cùng, hãy luôn thận trọng khi sử dụng ổ cắm thông minh, vì hầu hết chúng chỉ có công suất định mức 15A hoặc thấp hơn, dễ dẫn đến tình trạng quá tải. An toàn sử dụng điện là ưu tiên hàng đầu, vì vậy hãy đảm bảo rằng chúng ta đang sử dụng thiết bị một cách hợp lý và an toàn.