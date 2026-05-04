Cảnh báo thói quen tự nhặt điện thoại khi làm rơi trên máy bay

Hầu hết các hãng hàng không đều khuyến cáo hành khách không nên cố gắng nhặt điện thoại hoặc bất kỳ thiết bị điện tử nào khác nếu chúng rơi giữa các ghế trước khi máy bay cất cánh. Thay vào đó, hành khách nên thông báo cho tiếp viên hàng không để được hỗ trợ.

Mặc dù việc nhặt điện thoại nghe tưởng chừng rất đơn giản, nhưng các hãng hàng không có lý do chính đáng để ngăn cản hành khách tự ý làm điều này, chủ yếu liên quan đến vấn đề an toàn.

Nguy cơ cháy nổ là một trong những lý do quan trọng. Khi điện thoại bị kẹt giữa các ghế, nó có thể bị hư hỏng do các bộ phận máy móc phức tạp của ghế, dẫn đến khả năng pin bị quá nhiệt và bốc cháy. Việc di chuyển ghế để lấy điện thoại có thể gây ra hư hại cho thiết bị và tạo ra nguy cơ hỏa hoạn trên máy bay.

Được biết, hiện tượng quá nhiệt, thường xảy ra khi pin gặp trục trặc, có thể dẫn đến hỏa hoạn nghiêm trọng. Theo dữ liệu từ Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA), trong gần 20 năm qua, đã có 106 sự cố liên quan đến pin điện thoại bị quá nhiệt, trong đó 21 sự cố xảy ra chỉ trong năm 2025.

Bên cạnh nguy cơ cháy nổ pin trên điện thoại, hành khách cũng có thể tự làm mình bị thương khi cố gắng lấy thiết bị khỏi các ghế khi bị kẹt.

Quy trình xử lý đúng khi điện thoại rơi trên máy bay

Để giảm nguy cơ điện thoại bị rơi, hành khách nên để thiết bị trong túi có khóa kéo hoặc sử dụng dây đeo. Nếu điện thoại rơi, hãy thông báo cho tiếp viên hàng không và không cố gắng tìm kiếm nó. Các thành viên phi hành đoàn được đào tạo để xử lý tình huống này, bao gồm việc kiểm tra thiết bị để xác định tính toàn vẹn và ngăn ngừa nguy cơ cháy.

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cũng nhấn mạnh hành khách không nên di chuyển chỗ ngồi khi phát hiện điện thoại bị rơi. Trong trường hợp cần thiết, phi công có thể quyết định hạ cánh khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trên máy bay.