Sai lầm nhiều người mắc phải khi dùng laptop mỗi ngày

Kiến Văn
Kiến Văn
11/03/2026 15:33 GMT+7

Laptop mang lại nhiều lợi ích, từ tính di động đến sự tiện lợi trong việc sử dụng, nhưng cách dùng laptop phù hợp là quan trọng để tránh các vấn đề về sức khỏe.

Theo các chuyên gia tại Consumer Reports, một trong những ưu điểm lớn nhất của laptop là tích hợp màn hình và bàn phím giúp người dùng dễ dàng đặt máy ở nhiều vị trí khác nhau. Tuy nhiên, nếu không chú ý đến yếu tố công thái học, người dùng có thể gặp phải những cơn đau nhức khó chịu.

Sai lầm nhiều người mắc khi dùng laptop mỗi ngày - Ảnh 1.

Việc sử dụng laptop sai tư thế có thể ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe

ẢNH: K. VĂN

Để bảo vệ sức khỏe, hãy đặt laptop sao cho màn hình nằm ngang tầm mắt. Việc đặt màn hình quá cao hoặc quá thấp có thể gây căng thẳng cho cổ và vai, dẫn đến các rối loạn cơ xương khớp như đau lưng mãn tính. Ngoài ra, bàn phím của laptop thường gắn liền với vỏ máy, do đó khi di chuyển thiết bị, hướng của bàn phím cũng sẽ thay đổi và có thể gây ra hội chứng ống cổ tay.

Một số lưu ý khi sử dụng laptop

Mặc dù việc sử dụng laptop có thể dẫn đến những tư thế không tốt cho sức khỏe, nhưng điều đó không có nghĩa mọi người tránh xa laptop. Nhiều laptop hiện nay được trang bị cổng HDMI, USB và Bluetooth giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh thiết lập làm việc.

Trong trường hợp sở hữu một chiếc laptop không thể tách rời, người dùng hãy cân nhắc nâng cấp với các thiết bị như chuột và bàn phím rời. Các chuyên gia khuyến cáo, đặt màn hình laptop sao cho ngang tầm mắt và bàn phím ngang tầm eo sẽ giúp giảm nguy cơ mắc hội chứng ống cổ tay.

Ngoài ra, nếu muốn sử dụng bàn phím của laptop, hãy cân nhắc việc sử dụng một màn hình thứ hai để giữ cho màn hình ở độ cao an toàn. Nếu chú ý đến chiều cao và vị trí của laptop, người dùng có thể giảm thiểu những vấn đề như đau nhức.

Bên cạnh đó, sử dụng laptop nói riêng và máy tính nói chung trong thời gian dài không chỉ có thể gây đau nhức mà còn dẫn đến các vấn đề như mờ mắt, khô mắt và đau đầu. Vì vậy, hãy điều chỉnh thời gian sử dụng phù hợp để bảo vệ sức khỏe của bản thân.

