Sai một li, đi nhiều dặm

Nguồn cơn sự việc như sau: Năm 2019, ông Định đang làm ăn ở miền Nam về thăm nhà thì phát hiện căn nhà cấp 4 và thửa đất 100 m2 đã được cấp bìa đỏ của mình ở xã An Hòa bị biến mất. Ông tìm hiểu thì biết năm 2017, UBND xã An Hòa đã thu hồi mảnh đất của ông để mở rộng khuôn viên trường mầm non của xã. Việc thu hồi đất chỉ thông qua người em họ của ông Định, được ông Định nhờ trông coi căn nhà khi ông đi làm ăn xa và không hề được bồi thường.



Ông Định làm đơn khiếu nại, đề nghị UBND xã An Hòa trả lại đất hoặc cấp mảnh đất khác có giá trị tương đương cho ông. Lãnh đạo UBND xã An Hòa nhận sai và cam kết sẽ thực hiện bồi thường cho ông Định, nhưng không thực hiện được. Ông Định phải lên huyện đòi và năm 2022, tại hai buổi tiếp dân, ông Định được Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND H.Quỳnh Lưu hứa giao các phòng chuyên môn hướng dẫn UBND xã An Hòa giải quyết quyền lợi cho ông. UBND xã An Hòa sau đó có văn bản báo cáo, đề nghị Chủ tịch UBND H.Quỳnh Lưu chấp thuận, cho phép xã đền bù giải phóng mặt bằng, cấp đất ở mới cho ông Định nhưng UBND huyện không chấp thuận vì "không có cơ sở để bồi thường bằng đất".

Ông Định lặn lội lên tỉnh và tại phiên tiếp công dân tháng 8.2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND H.Quỳnh Lưu xem xét kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của UBND xã An Hòa và nghiên cứu phương án xử lý việc bồi thường cho ông Định. Thế nhưng, đến nay sự việc vẫn đang giậm chân tại chỗ vì chính quyền đang lúng túng trong việc tìm phương án phù hợp với quy định của pháp luật để bồi thường cho ông Định.

Việc UBND xã An Hòa thu hồi đất để mở rộng khuôn viên trường mầm non là phù hợp với lợi ích công cộng. Tuy nhiên, cách làm theo cảm tính, không tuân thủ quy định của pháp luật về thu hồi đất đã khiến sự việc rơi vào tình cảnh sai một li đi một dặm, để lại hệ lụy rất khó xử lý, gây tốn công sức cho cả chính quyền lẫn người dân.