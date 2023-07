Sai phạm tại CDC Tiền Giang: Khởi tố 4 bị can, thu giữ hơn 2 tỉ đồng

Ngày 22.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang (CDC Tiền Giang).

Về danh tính các bị can, đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết do đây là vụ án nghiêm trọng và thuộc diện theo dõi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang nên không cung cấp. Toàn bộ thông tin liên quan vụ án sẽ được công khai trong quá trình tòa án đưa vụ án ra xét xử.

CDC Tiền Giang BẮC BÌNH

Cũng theo đại tá Nguyễn Văn Lộc, Cơ quan điều tra đã thu giữ 2,027 tỉ đồng liên quan đến vụ án. Số tiền này được xác định của một số người đã thu lợi bất chính từ tiền chi "hoa hồng" của Công ty CP Công nghệ Việt Á (gọi tắt là Công ty Việt Á) cho CDC Tiền Giang.

Trước đó, ngày 27.9.2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại CDC Tiền Giang.

Theo Thanh tra tỉnh Tiền Giang, CDC Tiền Giang được giao thực hiện gói thầu mua sắm và sử dụng hóa chất tách chiết tự động từ Công ty Việt Á trị giá hơn 19 tỉ đồng, nhưng mới thanh toán hơn 15,8 tỉ đồng thì vụ án liên quan Công ty Việt Á bị phanh phui khắp cả nước. Do đó, tỉnh Tiền Giang tạm ngưng việc thanh toán số tiền còn lại và đang chờ kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang.

Liên quan CDC Tiền Giang, ngày 22.8.2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang đã có thông báo kết quả kiểm tra và hình thức kỷ luật khai trừ Đảng đối với các cán bộ do vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, gồm: ông Nguyễn Ngọc Chơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CDC Tiền Giang; ông Võ Thanh Bình, Bí thư Chi bộ 2; Triệu Vương Tuyền, Chi ủy viên Chi bộ 2 và Đặng Minh Uy, đảng viên Chi bộ 2.

Các cán bộ này có vi phạm trong việc nhận quà (tiền) từ nhân viên Công ty Việt Á nhưng không khai báo và không nộp đúng quy định. Sau khi bị kỷ luật khai trừ Đảng, 4 cán bộ này cũng bị cách tất cả chức vụ về mặt chính quyền tại CDC Tiền Giang.