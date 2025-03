Sai phạm tại Công ty Trung Hậu 68: Vắng mặt 2/44 bị cáo

Sáng 24.3, TAND TP.HCM đã khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm 44 bị cáo khai thác cát trái phép, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 294 tỉ đồng và nhiều sai phạm khác xảy ra tại Công ty CP đầu tư Trung Hậu 68 - Tổng 68 (gọi tắt là Công ty Trung Hậu 68), UBND tỉnh và Sở TN-MT tỉnh An Giang cùng nhiều đơn vị liên quan.

HĐXX phiên tòa vụ sai phạm tại Công ty Trung Hậu 68 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong phần thủ tục, HĐXX thông báo 2/44 bị cáo vắng mặt với lý do bị bệnh, gồm bị cáo Đinh Duy Tân (Giám đốc Công ty CP xây dựng Thiên Tân), Nguyễn Xuân Thuy (kinh doanh vận tải sà lan). Đồng thời 25/231 người liên quan có mặt.

Theo Viện kiểm sát và HĐXX, do phiên tòa xét xử nhiều ngày, quá trình xét xử, nếu thấy cần thiết có mặt người vắng mặt thì HĐXX sẽ triệu tập.

Chiều nay, đại diện Viện kiểm sát sẽ công bố cáo trạng, trước khi phiên tòa bước vào phần thẩm vấn.

Loạt cựu quan chức nhận tiền, làm sai

Theo cáo trạng, từ năm 2020 - 2023, Công ty Trung Hậu 68 trình nhiều văn bản gửi UBND và Sở TN-MT tỉnh An Giang đề nghị phê duyệt cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác cũng như điều chỉnh, bổ sung giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Trung Hậu 68 tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân. Mục đích là cung cấp cát cho các công trình trọng điểm của UBND tỉnh An Giang.

Bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) bị xét xử vì "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" khi nhận 300.000 USD ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Mặc dù biết Công ty Trung Hậu 68 không đủ điều kiện được cấp giấy phép khai thác, nhưng vì động cơ vụ lợi, các cựu lãnh đạo tỉnh An Giang, gồm: Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Nguyễn Bảo Trung, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế An Giang, nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho chủ tịch; Trần Anh Thư, Phó chủ tịch phụ trách trực tiếp lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản; Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh, đã quyết định đưa mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân từ danh mục đấu giá quyền khai thác sang danh mục không phải đấu giá.

Sau đó, các cựu lãnh đạo trên chỉ đạo cán bộ chuyên môn cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp và điều chỉnh giấy phép thăm dò, khai thác mỏ cát không đúng quy định.

Bị cáo Nguyễn Bảo Trung (Trưởng ban Quản lý khu kinh tế An Giang, nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang) nhận 550 triệu đồng từ Công ty Trung Hậu 68 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cũng theo cáo trạng, bị cáo Lê Quang Bình (Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu) đã đưa 6 lần với tổng cộng 300.000 USD cho bị cáo Nguyễn Thanh Bình (sau đó, bị cáo Nguyễn Thanh Bình trả lại cho Lê Quang Bình 250.000 USD. Khi làm việc với Cơ quan điều tra, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tự nguyện nộp 50.000 USD còn lại để khắc phục).

Ngoài ra, bị cáo Lê Quang Bình đưa cho bị cáo Nguyễn Bảo Trung (Trưởng ban Quản lý khu kinh tế An Giang, nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang) 550 triệu đồng, bị cáo Trần Anh Thư (Phó chủ tịch phụ trách trực tiếp lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản) hơn 961 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Việt Trí (Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang) hơn 3 tỉ đồng.

Bị cáo Trần Anh Thư (Phó chủ tịch phụ trách trực tiếp lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, bên trái) nhận hơn 961 triệu đồng; và bị cáo Nguyễn Việt Trí (Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang) nhận hơn 3 tỉ đồng từ Công ty Trung Hậu 68 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tiếp đến, Lê Quang Bình và đồng phạm đưa cho bị cáo Nguyễn Văn Thọ (Trưởng phòng Hành chính kế hoạch, trung tâm quan trắc và kỹ thuật TN-MT) nhận 69 triệu đồng, Huỳnh Văn Thái (Trưởng phòng Khoáng sản nước và biến đổi khí hậu, Sở TN-MT) nhận 60 triệu đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 4.4, do chánh tòa hình sự Phạm Lương Toản làm chủ tọa.