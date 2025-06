Sai phạm tại khu đất Tân An Palace: Hai cán bộ huyện bị khởi tố

Ngày 10.6, theo ghi nhận của Thanh Niên, khu liên hợp nhà hàng, cà phê Tân An Palace (TT.Phước An, H.Krông Pắk) vẫn đang hoạt động bình thường. Liên quan sai phạm tại khu "đất vàng" này, 2 cán bộ H.Krông Pắk bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Công trình xây dựng trên đất quy hoạch tại H.Krông Pắk ẢNH: HỮU TÚ

Khu liên hợp nhà hàng, cà phê Tân An Palace nằm trong khu quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên trung tâm hồ Tân An (TT.Phước An). Công trình được xây dựng kiên cố, lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời trên mái của nhà hàng và quán cà phê.

Công trình được xây dựng trên mặt đất cũng như mặt nước hồ Tân An. Nơi đây, các hoạt động vẫn đang diễn ra bình thường, thu hút nhiều người dân.

Khu liên hợp Tân An Palace được xây dựng kiên cố ẢNH: HỮU TÚ

Trước đó, ngày 6.6, Viện KSND H.Krông Pắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Xuân Bình, nguyên Phó chủ tịch UBND H.Krông Pắk và Phan Xuân Lâm, Phó phòng NN – MT H.Krông Pắk để điều tra về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 6.2014, bà L.T.T.K. có đơn xin thuê mặt bằng gửi UBND H.Krông Pắk để xây dựng khu liên hợp nhà hàng tiệc cưới, cà phê, karaoke.

Quán cà phê Tân An vẫn đang hoạt động bình thường ẢNH: HỮU TÚ

Đến tháng 12.2014, UBND H.Krông Pắk ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 Công viên trung tâm hồ Tân An (TT.Phước An). Sau đó, UBND H.Krông Pắk thông báo kêu gọi đầu tư dự án Công viên trung tâm hồ Tân An.

Tháng 6.2015, trong quá trình thực hiện hồ sơ, Phan Xuân Lâm, Phó phòng TN-MT H.Krông Pắk (nay là Phòng NN-MT H.Krông Pắk) đã thực hiện lập, thẩm định, tham mưu hồ sơ cho Đoàn Xuân Bình ký cho bà K. thuê diện tích hơn 4.700 m2.

Công trình xây dựng trên mặt nước hồ Tân An (TT.Phước An) ẢNH: HỮU TÚ

Sau đó, bà K. được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích hơn 600 m2 và giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích hơn 4.100 m2 tại khu vực hồ Tân An. Hai cán bộ ký cấp đất cho bà K. không theo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020, cũng như kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.

Công trình được xây dựng tại khu đất "vàng" ở TT.Phước An (H.Krông Pắk) ẢNH: HỮU TÚ

Theo thông tin từ UBND H.Krông Pắk cho biết, đơn vị vẫn đang thực hiện báo cáo về hướng xử lý công trình Tân An Palace xây dựng trên khu đất cho thuê trái phép. Hiện nay, UBND H.Krông Pắk vẫn đang chờ kết luận của cơ quan điều tra về vụ việc trên.