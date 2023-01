Sai phạm tại Sở Y tế Cần Thơ: Nữ doanh nhân Hoàng Thị Thúy Nga chuẩn bị hầu tòa

Dự kiến, ngày 9.2.2023, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm 20 bị cáo bị Viện KSND tối cao truy tố về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ.

Trong đó, nhóm thuộc Sở Y tế Cần Thơ có 4 bị can: Bùi Thị Lệ Phi (cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ từ năm 2011 đến ngày 1.12.2019), Cao Minh Chu (cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ từ ngày 1.1.2020); Lương Tấn Thành, Hồ Phương Quỳnh (cùng là chuyên viên, Ban Quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ).

Nhóm bị can thuộc nhà thầu: Hoàng Thị Thúy Nga (47 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group) và 9 đồng phạm tại Công ty NSJ, Công ty Bình An.

Các bị can còn lại thuộc Công ty thẩm định giá BTC VALUE, Công ty Mediconsult (đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu).

Triệu tập nguyên Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thành Thống

Trong vụ án, HĐXX triệu tập 109 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa, trong đó có nguyên Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016 Võ Thành Thống. Có 7 luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi rời Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC), bà Hoàng Thị Thúy Nga bỏ vốn thành lập nhiều công ty hoạt động về lĩnh vực giáo dục và y tế, trong đó có NSJ Group, Công ty NSJ, Công ty Bình An.

Theo cáo trạng, khi biết Sở Y tế Cần Thơ có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế, bà Nga chủ động gặp Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ khi ấy là ông Võ Thành Thống để “xin cơ chế”. Từ sự giới thiệu của ông Thống, bà Nga gặp lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ và được tạo mọi điều kiện để công ty trúng thầu.





Từ năm 2017 - 2019, Sở Y tế Cần Thơ là chủ đầu tư 4 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Tim và Bệnh Nhi. Theo đó, 2 cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ đã thông đồng với Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch HĐTV NSJ Group); Vũ Quang Ngọc (Phó tổng giám đốc Công ty Mediconsult); Đặng Xuân Minh (Tổng giám đốc), Nguyễn Quốc Việt (Phó tổng giám đốc) Công ty CP thẩm định giá BTC VALUE; để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, cho Công ty NSJ và Công ty Bình An của Hoàng Thị Thúy Nga trúng 4 gói thầu, tổng trị giá gần 90 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 32,6 tỉ đồng.

Đặc biệt, bà Nga còn “lại quả” cho bà Phi 3 tỉ đồng, cho Sở Y tế Cần Thơ 200 triệu đồng.

Cáo trạng xác định Bùi Thị Lệ Phi, Hoàng Thị Thúy Nga, Cao Minh Chu là những bị can chủ mưu, cầm đầu; các bị can còn lại là đồng phạm giúp sức.

Phiên xét xử 2 cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, Hoàng Thị Thúy Nga và đồng phạm dự kiến kết thúc vào ngày 20.2.2023.