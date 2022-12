Hai nữ doanh nhân khiến cả loạt quan chức ‘ngã ngựa’

Các bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiến bộ Quốc tế - AIC và Hoàng Thị Thúy Nga, cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group, được nhắc đến liên tục thời gian qua. Đây là 2 nữ doanh nhân khiến cả loạt quan chức tại nhiều tỉnh, thành “ngã ngựa” trong các vụ án tiêu cực về đấu thầu đang bị điều tra, xử lý.

Xây dựng “chỗ dựa” là lãnh đạo tỉnh

Nhiều năm nay, Công ty AIC của bà Nhàn được biết đến như một doanh nghiệp đình đám ở lĩnh vực y tế, thể hiện qua việc AIC liên tiếp trúng các gói thầu mua sắm trang thiết bị có giá trị rất lớn, điều mà nhiều doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực luôn khao khát.

Đã có không ít dấu hỏi đặt ra về bí ẩn đằng sau sự thành công của bà Nhàn. Và câu trả lời chỉ thực sự sáng tỏ khi Bộ Công an vào cuộc điều tra tại các dự án mà Công ty AIC trúng thầu.

Bà Nhàn là người thành lập và điều hành mọi hoạt động Công ty AIC, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc từ năm 2005 đến năm 2020. Tại đây, bà Hoàng Thị Thúy Nga từng có thời gian làm “phó tướng” cho bà Nhàn, với chức danh Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng ban 1, phụ trách địa bàn miền Nam.

Theo cáo buộc, để tham gia và trúng thầu, bà Nhàn chủ trương thành lập “ban nội bộ” có nhiệm vụ thu chi tiền đối ngoại. Cựu Chủ tịch AIC chủ động gặp gỡ, tạo quan hệ với lãnh đạo tỉnh, chủ đầu tư dự án, sau đó chi tiền cho những người này để tìm kiếm sự ưu ái.

Rõ nhất là tại Đồng Nai, ngay từ khi dự án xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh chưa được phê duyệt, bà Nhàn đã tới gặp Bí thư Tỉnh ủy khi đó là ông Trần Đình Thành để nhờ tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu.

Với quyền lực của mình, ông Thành giới thiệu bà Nhàn và bà Nga cho lãnh đạo UBND và các sở, ngành tỉnh Đồng Nai. Dĩ nhiên, Công ty AIC dễ dàng nhận được ưu tiên trong suốt quá trình tham gia đấu thầu.

Có sự “đỡ đầu” từ lãnh đạo tỉnh, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới câu kết với đơn vị thẩm định và tư vấn đấu thầu, nâng khống năng lực dự thầu, thiết lập “quân xanh”… để chắc chắn trúng thầu.

Nhóm công ty của bà Nhàn đã liên tiếp trúng 16 gói thầu thiết bị y tế với tổng giá trị hơn 665 tỉ đồng, gây thiệt hại ngân sách hơn 152 tỉ đồng. Bà Nhàn và lãnh đạo Công ty AIC còn chi hối lộ tổng cộng 43,8 tỉ đồng cho cựu bí thư tỉnh ủy, cựu chủ tịch UBND tỉnh và cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

Tính đến nay, 36 người đã bị khởi tố, truy tố về 5 tội danh khác nhau trong vụ án trên. Trong số này, nhiều người là lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh và sở, ngành Đồng Nai.

Ngoài ra, bà Nhàn cũng đang bị điều tra ở vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh. Cựu Chủ tịch Công ty AIC cùng hàng loạt cựu nhân viên Sở Y tế bị khởi tố, do có hành vi thông đồng nâng giá thiết bị y tế, gây thiệt hại ngân sách hàng chục tỉ đồng.

Cả hai vụ án, bà Nhàn đều đóng vai trò quan trọng, nhưng người này đang bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã. Dù Bộ Công an và VKSND tối cao đã phát thông báo kêu gọi đầu thú nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.





“Lũng đoạn” thầu khắp nơi

Theo hồ sơ vụ án, sau khi rời Công ty AIC, bà Hoàng Thị Thúy Nga bỏ vốn thành lập 7 công ty hoạt động về lĩnh vực giáo dục và y tế, gồm: NSJ Group, Công ty NSJ, Công ty MQF, Công ty Bình An, Công ty CP công nghệ mới Thái Dương, Công ty CP đầu tư thương mại SUN SEA LAND và Công ty TNHH đồ chơi Poliese.

Trên giấy phép kinh doanh, 7 công ty là các pháp nhân độc lập, nhưng thực tế đều do bà Nga điều hành mọi hoạt động, từ tuyển dụng, bổ nhiệm, sắp xếp nhân sự cho tới trả lương.

Cũng giống Nguyễn Thị Thanh Nhàn, trước khi nhắm tới các gói thầu mua sắm, bà Nga tìm cách tiếp cận với lãnh đạo địa phương để tạo quan hệ, nhờ vả cho công ty của mình. Sau khi được “bật đèn xanh”, bà Nga chỉ đạo thuộc cấp sử dụng hàng loạt chiêu trò vi phạm pháp luật nhằm “độc chiếm” các gói thầu.

Với thủ đoạn này, hệ thống công ty do bà Nga điều hành trúng hàng chục gói thầu về y tế và giáo dục tại nhiều tỉnh, thành, với trị giá hàng trăm tỉ đồng. Nhưng vì các lần trúng thầu đều “không trong sáng”, nữ doanh nhân khiến ngân sách thiệt hại cả chục tỉ đồng.

Điển hình tại Cần Thơ, khi biết sở y tế có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế, bà Nga chủ động gặp Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ khi ấy là ông Võ Thành Thống để “xin cơ chế”. Từ sự giới thiệu của ông Thống, bà Nga gặp Giám đốc Sở Y tế Bùi Thị Lệ Phi và được tạo mọi điều kiện để công ty trúng thầu.

Tiếp đó, bà Nga chỉ đạo thuộc cấp thiết lập “quân xanh”, câu kết với công ty thẩm định và tư vấn đấu thầu để thực hiện thông thầu. Hậu quả, công ty của bà Nga liên tiếp trúng 4 gói thầu với tổng giá trị gần 90 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 32 tỉ đồng. Đặc biệt, bà Nga còn “lại quả” cho bà Phi 3 tỉ đồng, cho Sở Y tế Cần Thơ 200 triệu đồng.

Hay như tại Quảng Ninh, công ty của bà Nga cũng sử dụng các chiêu trò mờ ám để trúng thầu trong dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học. Công an đã khởi tố 15 bị can về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có bà Nga và cựu giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh Vũ Liên Oanh.

Tại Tây Ninh, bà Nga bị cáo buộc vi phạm các quy định về bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. 9 bị can đã bị khởi tố, bao gồm bà Nga và cựu Giám đốc Sở Y tế Hoa Công Hậu.

Còn tại Đồng Nai, bà Nga được xác định đồng phạm với bà Nhàn như đã đề cập trong việc “lũng đoạn” đấu thầu ở dự án xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh.

Tính đến nay, bà Nga bị khởi tố trong 4 vụ án khác nhau, kéo theo hàng chục cựu quan chức là lãnh đạo tỉnh, giám đốc các sở ngành vướng lao lý.