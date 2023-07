Saigontel ký hợp tác phát triển với tỉnh Long An

Đến nay, tỉnh Long An là địa phương thứ 10 trên cả nước và là địa phương đầu tiên của khu vực phía nam được phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong hội nghị này, tỉnh Long An cũng tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa UBND tỉnh với Saigontel cùng các đối tác thuộc Liên minh Phát triển hạ tầng Xanh của Saigontel.

Saigontel cùng các đối tác thuộc Liên minh Phát triển hạ tầng Xanh ký hợp tác với tỉnh Long An CTV

Liên minh này bao gồm Công ty Energy Capital Vietnam (ECV), Công ty TNHH Allotrope Partners (AP), Công ty Chart Industries (CI), Công ty Babcock&Wilcox (B&W)… Đây là các công ty hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng sạch và môi trường tại Mỹ, đồng hành cùng xây dựng lộ trình và hỗ trợ triển khai các giải pháp công nghệ năng lượng và hạ tầng kỹ thuật xanh trong các khu công nghiệp của Saigontel đầu tư.

Mục tiêu cụ thể trước mắt là phát triển Khu công nghiệp Tân Tập và Khu công nghiệp Nam Tân Tập trở thành khu công nghiệp xanh, hướng đến giảm phát thải carbon và trở thành khu công nghiệp đạt tiêu chuẩn Net-Zero toàn cầu được chứng nhận bởi cơ quan giám định quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Việc thông qua thỏa thuận hợp tác này sẽ giúp xây dựng mối quan hệ giữa các bên trong việc tư vấn kế hoạch giảm thiểu carbon và xây dựng lộ trình Net-Zero tầm nhìn đến 2050 cho toàn tỉnh Long An. Đồng thời hỗ trợ tỉnh trong việc thu hút nguồn vốn phát triển xanh; góp phần hiện thực hóa khát vọng triển khai cam kết của chính phủ Việt Nam về việc đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050. Định hướng này cũng phù hợp với mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Long An thời gian qua. Sự liên kết đối tác công - tư chặt chẽ sẽ góp phần xây dựng lộ trình và định hướng hành động cụ thể, hướng tới mục tiêu Net-Zero quốc gia.

Ông David Lewis - người sáng lập và Giám đốc điều hành Công ty Energy Capital Vietnam - nhận định: Thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư của chính phủ Việt Nam tại Mỹ vào năm trước, ECV rất ấn tượng với cam kết mạnh mẽ và các chương trình hành động của Chính phủ Việt Nam hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (hay chúng ta vẫn thường gọi là Net-Zero) vào năm 2050. Đó chính là lý do mà Công ty Energy Capital Vietnam cùng đoàn các doanh nghiệp Mỹ đã có mặt tại Việt Nam, cũng như tại hội nghị ngày hôm nay của tỉnh Long An để góp sức cùng chính quyền địa phương và doanh nghiệp tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng và năng lượng tại Việt Nam nói chung, Long An nói riêng.