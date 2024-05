Sấm chớp nhiều, chiều nay TP.HCM tiếp tục có mưa rào

Hôm qua (4.5), TP.HCM có mưa rào ở nhiều quận, huyện và TP.Thủ Đức, có nơi mưa từ đầu giờ chiều, có nơi mưa xuất hiện vào chiều tối. Lượng mưa không lớn, cơn mưa ngắn tầm 5 - 15 phút, nhưng cũng đủ giúp người dân TP cảm thấy được "giải nhiệt" sau chuỗi ngày nắng nóng hầm hập.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: Hôm qua TP.HCM vẫn có nơi nóng gay gắt, nhưng nắng nóng đã tiếp tục thu hẹp, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua tại Tân Sơn Nhất là 37oC (giảm 1oC so với hôm trước), tại Nhà Bè cao nhất 35,8oC (giảm 0,7oC so với hôm trước). Lượng mưa đo được tại một số trạm như sau: Tân Bình 4,6 mm, Cần Giờ 5 mm, Củ Chi 4,8 mm.

Nhiều nơi ở TP.HCM có mưa rào trong chiều qua Phạm Hữu

Không chỉ TP.HCM, nhiều tỉnh, thành ở Nam bộ cũng đón cơn mưa chuyển mùa trong 2 - 3 ngày qua, nắng nóng trên toàn khu vực giảm nhiệt. Đại diện cơ quan khí tượng dự báo, trong hôm nay, nắng nóng còn xảy ra trên diện rộng ở Nam bộ nhưng nắng nóng gay gắt thu hẹp dần. 2 ngày tới, nắng nóng sẽ thu hẹp trên toàn khu vực và giảm dần cường độ.

"Nắng nóng chỉ giảm một vài ngày, trong tháng 5, thậm chí sang tháng 6 vẫn có những ngày nhiệt độ đạt mức nắng nóng (trên 35oC). Tuy nhiên, không còn các đợt nắng nóng kéo dài và nhiệt độ cao nhất cũng quanh mức 35 - 36oC", ông Quyết thông tin.

Nắng nóng giảm dần trong những ngày tới, mùa mưa sắp bắt đầu

TP.HCM tiếp tục mưa rào

Lúc 8 giờ sáng nay, thời tiết TP.HCM mây thay đổi, trời nắng, không mưa, nhiệt độ 31oC, độ ẩm 79%, trời có gió nhẹ.

Ông Quyết cho hay, thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, nắng nóng tiếp tục thu hẹp về diện và giảm về cường độ. Chiều tối khả năng có mưa rào và giông diễn ra ở khoảng ½ diện tích khu vực, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá trong giông. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC, có nơi trên 36oC.

Mây đen tại Bình Thạnh, Thủ Đức lúc 12 giờ 30 phút Vũ Phượng

Lúc 12 giờ 30 phút, người dân tại quận 4, Bình Thạnh, TP.Thủ Đức... có thể nghe sấm gầm, trời nhiều mây đen. Từ giờ tới khoảng 14 giờ, mây dông di chuyển về phía Thủ Đức, Q.7, Nhà Bè, Củ Chi sau mở rộng sang khu vực Bình Chánh, các quận trung tâm, gây mưa rào, có nơi kèm theo giông, sét. Lượng mưa phổ biến từ 5 - 15 mm, có nơi trên 20 mm. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (tức 8 - 17 m/giây).



Chuỗi ngày nắng nóng kéo dài kết thúc, nhưng tháng 5 và tháng 6 vẫn còn những đợt nắng nóng nhưng nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 35 - 35 độ C Vũ Phượng

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 35oC vào lúc 14 giờ; riêng Nhà Bè, Cần Giờ cao nhất 34oC.

Theo dự báo, tất cả các quận, huyện và TP.Thủ Đức đều có thể có mưa rào trong hôm nay. Những nơi có xác suất mưa cao trên 70% gồm: Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Gò Vấp, Q.12, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh. Các quận, huyện còn lại có xác suất mưa khoảng 66%.

"Tổng lượng mưa tháng ở cả Nam bộ có thể thấp hơn cùng thời kỳ. Trong đó, nửa đầu tháng 5 có một vài đợt mưa rào và giông trên diện rộng nhưng sau một vài ngày có mưa sẽ vẫn có một vài ngày không mưa. Mùa mưa khả năng xuất hiện trong khoảng từ giữa đến cuối tháng trên toàn khu vực", ông Quyết nói.