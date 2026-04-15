Sầm Sơn đấu giá thành công các hubway bãi biển, thu 70 tỉ đồng

Sáng 15.4, cuộc đấu giá quyền khai thác Dự án Không gian ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương đã diễn ra với 2 doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Lực lượng chức năng kiểm tra, chuẩn bị cho phiên đấu giá ẢNH: TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG P.SẦM SƠN

Kết quả, Công Ty TNHH xuất nhập khẩu Thuận An Foods (có địa chỉ tại P.Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã trúng đấu giá, với số tiền 70,168 tỉ đồng cho quyền khai thác dự án trong 5 năm. Trong khi, giá khởi điểm của dự án là hơn 51 tỉ đồng.

Như vậy, sau 4 năm kể từ ngày Tập đoàn FLC ngừng khai thác, dự án đã có nhà đầu tư mới, hy vọng sẽ làm mới không gian dọc bãi biển Sầm Sơn kể từ mùa du lịch biển này.

Không gian ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương được xem là linh hồn của biển Sầm Sơn. Đó là không gian, cảnh quan dọc bờ biển, cung cấp các dịch vụ giải khát, tắm tráng, ăn nhanh, vui chơi... cho hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Dự án Không gian ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương có phạm vi nằm dọc bờ biển Sầm Sơn, kéo dài từ chân núi Trường Lệ đến khu du lịch Vạn Chài resort (không bao gồm khu vực công trình cửa biển, sân khấu, nhà liên ngành, tượng đài anh hùng Nguyễn Thị Lợi, các lối lên xuống cho du khách tiếp cận bãi cát và 3 khu vực bến thuyền). Chiều rộng của không gian khoảng 30 m, từ bờ kè chắn cát (mép phía đông đường Hồ Xuân Hương) ra khu vực bãi biển.

Các công trình chính của dự án có khả năng khai thác là 14 hubway và các khu tắm tráng dọc bãi biển ẢNH: MINH HẢI

Các công trình chính gồm 14 hubway (công trình dịch vụ bar - giải khát); khu tắm tráng nước ngọt (có thu phí); khu tắm tráng nước ngọt miễn phí; không gian khuôn viên cây xanh, cảnh quan; và các công trình phụ trợ

Công trình do Tập đoàn FLC xây dựng, khai thác (theo hợp đồng BOT) từ năm 2016, với vốn đầu tư hơn 100 tỉ đồng, nhằm cung cấp cho du khách các dịch vụ quầy bar - giải khát, đồ ăn nhanh, massage, chăm sóc y tế, tắm tráng, khu vui chơi trên biển, quảng trường, khu vườn trò chuyện, quảng trường nhạc nước, vườn hoa bốn mùa, vườn cây tạo hình, không gian điêu khắc, khu vui chơi trẻ em và nhiều tiện ích khác.

Tuy nhiên, đến năm 2022, Tập đoàn FLC có văn bản tự nguyện bàn giao cho chính quyền địa phương mà không phải hoàn trả lại kinh phí, dù thời gian khai thác chưa hết theo hợp đồng (hợp đồng khai thác 29 năm).

Kể từ khi dự án được bàn giao cho địa phương quản lý, các hạng mục, công trình hầu như không được tu bổ, sửa chữa nên đến nay nhiều công trình đã xuống cấp, hư hỏng.