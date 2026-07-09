Sầm Sơn nhận giải thưởng bãi biển được yêu thích hàng đầu

VITA Awards 2026 được Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức chiều 9.7, tại tỉnh Ninh Bình, đã trao 106 giải thưởng thuộc 9 hạng mục cho các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, điểm đến, làng du lịch và mô hình phát triển du lịch tiêu biểu có đóng góp nổi bật cho du lịch Việt Nam trong năm 2025.

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam và tỉnh Ninh Bình trao giải "Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương đã tham mưu ban hành chính sách đột phá, sáng tạo hỗ trợ phát triển du lịch hàng đầu năm 2025" cho đại diện 5 đơn vị ẢNH: PHÚC NGƯ

Tại lễ trao giải, bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho biết VITA Awards 2026 là giải thưởng nghề nghiệp có uy tín, khách quan, minh bạch, để tôn vinh những địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, điểm đến, làng du lịch và mô hình phát triển tiêu biểu đã có đóng góp nổi bật cho du lịch Việt Nam.

Theo bà Lan, xu hướng của du khách ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng trải nghiệm, tính độc đáo của sản phẩm, trách nhiệm với môi trường, bản sắc văn hóa và tính chuyên nghiệp trong phục vụ.

Vì vậy, tính cạnh tranh của các điểm, khu du lịch hiện nay không chỉ là cạnh tranh về tài nguyên hay giá cả, mà còn cạnh tranh về chất lượng, sáng tạo, thương hiệu, năng lực quản trị và khả năng tạo ra giá trị bền vững.

Hình ảnh quen thuộc trên bãi biển Sầm Sơn những năm gần đây ẢNH: PHÚC NGƯ

VITA Awards 2026 trao 106 giải thưởng cho 9 hạng mục, trong đó, bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) lần đầu tiên đoạt giải hạng mục "Bãi biển được khách yêu thích hàng đầu năm 2025", cùng với các bãi biển Mũi Nai (An Giang) và bãi biển Marina Beach Club Nha Trang (Khánh Hòa).

VITA Awards cũng trao giải thưởng "Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương đã tham mưu ban hành chính sách đột phá, sáng tạo hỗ trợ phát triển du lịch hàng đầu năm 2025", cho Sở Du lịch TP.HCM, Sở Du lịch Ninh Bình, Sở VH-TT-DL Tuyên Quang, Sở VH-TT-DL Lào Cai và Sở VH-TT-DL Vĩnh Long.

VITA Awards là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, điểm đến và các mô hình phát triển du lịch tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam.