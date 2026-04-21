Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Sầm Sơn làm mới du lịch: Cam kết 'không để nước thải chảy ra bãi biển'

Minh Hải
21/04/2026 18:47 GMT+7

Các tồn tại, hạn chế của ngành du lịch Sầm Sơn như nước thải tràn ra bãi biển, lấn chiếm vỉa hè để bán hàng, tài xế xe điện 4 bánh chèo kéo khách, móc nối ăn hoa hồng với cửa hàng hải sản… sẽ được chính quyền P.Sầm Sơn (Thanh Hóa) dẹp bỏ từ mùa du lịch 2026.

Chiều 21.4, tại họp báo công bố thông tin về các hoạt động du lịch biển Sầm Sơn năm 2026, ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND P.Sầm Sơn, cho biết chính quyền phường đã và đang "làm mới" hình ảnh du lịch Sầm Sơn, bằng việc xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế diễn ra nhiều năm qua gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh du lịch.

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND P.Sầm Sơn, nói về những thay đổi của Sầm Sơn kể từ mùa du lịch 2026

ẢNH: PHÚC NGƯ

Theo ông Dũng, những năm trước, tình trạng nước thải sinh hoạt thường chảy tràn ra bãi biển gây ô nhiễm, hôi thối, ảnh hưởng đến du khách tắm biển. Nguyên nhân, hệ thống máy bơm không hoạt động dẫn tới nước thải không được bơm về nhà máy xử lý mà chảy tràn ra biển. Vừa qua, địa phương này đã vận hành lại hệ thống máy bơm, đảm bảo sẽ không còn tình trạng nước thải chảy ra bãi biển.

Một vấn nạn khác gây nhức nhối ở Sầm Sơn nhiều năm qua chưa có biện pháp xử lý, đó là tình trạng tài xế xe điện 4 bánh chở khách du lịch thường có hành vi chèo kéo, ăn chia hoa hồng với nhà hàng bán hải sản khi chở du khách đến mua hàng. 

Vấn nạn này cũng đã được người đứng đầu chính quyền P.Sầm Sơn đưa ra giải pháp bằng cách không để tài xế xe điện biết được du khách vào nhà hàng nào ăn uống hoặc mua hải sản, để triệt tiêu khả năng thông đồng giữa tài xế xe điện với hàng quán.

"Năm nay chúng tôi bố trí các điểm dừng đỗ, trả khách của xe điện. Chúng tôi bố trí điểm dừng đỗ này cách các nhà hàng, khu vực kinh doanh hải sản khoảng 50 m để từ đó du khách đi bộ lựa chọn nhà hàng, mua hàng. Làm như vậy tài xế xe điện sẽ không biết du khách mua hàng nhà ai, từ đó sẽ ngăn chặn được việc ăn chia hoa hồng", ông Trịnh Tiến Dũng cho hay.

Du lịch Sầm Sơn 2026 đặt mục tiêu thu hút hơn 9 triệu lượt khách

ẢNH: MINH HẢI

Để không gian du lịch Sầm Sơn văn minh hơn, UBND P.Sầm Sơn đã dẹp bỏ các quầy, ki ốt bán hàng lấn chiếm vỉa hè. Đồng thời, quy hoạch, bố trí 173 điểm bán hàng cho người dân ở các vị trí phù hợp.

Cũng tại buổi họp báo, nói thêm về những "cái mới" của Sầm Sơn trong thời gian tới, ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy P.Sầm Sơn, cho biết sau khi bỏ cấp huyện, chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, địa phương này đã xác định lại quan điểm làm du lịch là "những gì Nhà nước không cấm thì sẽ làm", để phục vụ nhu cầu du khách.

Ông Tuấn viện dẫn như việc kinh doanh ăn uống hoặc các hoạt động trên bãi biển Sầm Sơn thay vì cấm hoạt động từ 22 giờ thì sẽ cho hoạt động xuyên đêm, mở cửa suốt đêm chứ không cấm.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc mùa du lịch Sầm Sơn 2026 diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 25.4, tại sân khấu quảng trường biển Sầm Sơn. Mục tiêu năm 2026 Sầm Sơn đón từ 9 triệu lượt khách trở lên, doanh thu khoảng 19.000 tỉ đồng.

Hiện trạng không gian bãi biển Sầm Sơn trước ngày đấu giá

Dự án Không gian ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương (P.Sầm Sơn, Thanh Hóa) chuẩn bị đưa ra đấu giá với các hubway, khu tắm tráng lại đang trong tình trạng hư hỏng, xuống cấp rất nặng.

Khám phá thêm chủ đề

Sầm Sơn xe điện 4 bánh chở khách du lịch chèo kéo du khách du lịch đêm nước thải tràn ra bãi biển Thanh Hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận