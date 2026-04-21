Sầm Sơn làm mới du lịch: Cam kết 'không để nước thải chảy ra bãi biển'

Chiều 21.4, tại họp báo công bố thông tin về các hoạt động du lịch biển Sầm Sơn năm 2026, ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND P.Sầm Sơn, cho biết chính quyền phường đã và đang "làm mới" hình ảnh du lịch Sầm Sơn, bằng việc xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế diễn ra nhiều năm qua gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh du lịch.

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND P.Sầm Sơn, nói về những thay đổi của Sầm Sơn kể từ mùa du lịch 2026 ẢNH: PHÚC NGƯ

Theo ông Dũng, những năm trước, tình trạng nước thải sinh hoạt thường chảy tràn ra bãi biển gây ô nhiễm, hôi thối, ảnh hưởng đến du khách tắm biển. Nguyên nhân, hệ thống máy bơm không hoạt động dẫn tới nước thải không được bơm về nhà máy xử lý mà chảy tràn ra biển. Vừa qua, địa phương này đã vận hành lại hệ thống máy bơm, đảm bảo sẽ không còn tình trạng nước thải chảy ra bãi biển.

Một vấn nạn khác gây nhức nhối ở Sầm Sơn nhiều năm qua chưa có biện pháp xử lý, đó là tình trạng tài xế xe điện 4 bánh chở khách du lịch thường có hành vi chèo kéo, ăn chia hoa hồng với nhà hàng bán hải sản khi chở du khách đến mua hàng.

Vấn nạn này cũng đã được người đứng đầu chính quyền P.Sầm Sơn đưa ra giải pháp bằng cách không để tài xế xe điện biết được du khách vào nhà hàng nào ăn uống hoặc mua hải sản, để triệt tiêu khả năng thông đồng giữa tài xế xe điện với hàng quán.

"Năm nay chúng tôi bố trí các điểm dừng đỗ, trả khách của xe điện. Chúng tôi bố trí điểm dừng đỗ này cách các nhà hàng, khu vực kinh doanh hải sản khoảng 50 m để từ đó du khách đi bộ lựa chọn nhà hàng, mua hàng. Làm như vậy tài xế xe điện sẽ không biết du khách mua hàng nhà ai, từ đó sẽ ngăn chặn được việc ăn chia hoa hồng", ông Trịnh Tiến Dũng cho hay.

Du lịch Sầm Sơn 2026 đặt mục tiêu thu hút hơn 9 triệu lượt khách ẢNH: MINH HẢI

Để không gian du lịch Sầm Sơn văn minh hơn, UBND P.Sầm Sơn đã dẹp bỏ các quầy, ki ốt bán hàng lấn chiếm vỉa hè. Đồng thời, quy hoạch, bố trí 173 điểm bán hàng cho người dân ở các vị trí phù hợp.

Cũng tại buổi họp báo, nói thêm về những "cái mới" của Sầm Sơn trong thời gian tới, ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy P.Sầm Sơn, cho biết sau khi bỏ cấp huyện, chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, địa phương này đã xác định lại quan điểm làm du lịch là "những gì Nhà nước không cấm thì sẽ làm", để phục vụ nhu cầu du khách.

Ông Tuấn viện dẫn như việc kinh doanh ăn uống hoặc các hoạt động trên bãi biển Sầm Sơn thay vì cấm hoạt động từ 22 giờ thì sẽ cho hoạt động xuyên đêm, mở cửa suốt đêm chứ không cấm.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc mùa du lịch Sầm Sơn 2026 diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 25.4, tại sân khấu quảng trường biển Sầm Sơn. Mục tiêu năm 2026 Sầm Sơn đón từ 9 triệu lượt khách trở lên, doanh thu khoảng 19.000 tỉ đồng.