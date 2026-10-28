Samsung bị phạt 15 triệu USD vì hạn chế hiệu năng điện thoại Galaxy

Theo Sammyfans, Samsung Electronics vừa bị Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (KFTC) phạt 20,1 tỉ won (khoảng 15 triệu USD) do hành vi làm giảm hiệu năng chơi game trên dòng điện thoại Galaxy.

Tính năng GOS khiến dòng Galaxy S22 hứng chịu chỉ trích từ người dùng ẢNH: T.L

Câu chuyện bắt đầu từ vài năm trước, khi Samsung bị chỉ trích vì hạn chế hiệu năng chip và hiệu suất chơi game trên dòng Galaxy S22. Công ty đã bị cáo buộc giảm hiệu năng để tránh quá nhiệt, dẫn đến một vụ kiện tập thể từ những người sở hữu điện thoại Galaxy tại Hàn Quốc.

Kết quả điều tra cho thấy, mọi thứ bắt nguồn từ việc Samsung triển khai tính năng Game Optimizing Service (GOS), vốn có khả năng tự động kích hoạt khi người dùng mở một số trò chơi phổ biến. GOS là tính năng nhằm kiểm soát nhiệt độ và ngăn ngừa hiện tượng quá nóng, nhưng lại có thể làm giảm hiệu năng của điện thoại xuống chỉ còn 30% so với khả năng tối đa trong một số trường hợp.

Samsung đã cho phép người dùng Galaxy tắt tính năng GOS

Trong quảng cáo sản phẩm của mình, Samsung hứa hẹn sản phẩm mang đến "trải nghiệm chơi game di động đỉnh cao", nhưng KFTC cho rằng các quảng cáo này không làm rõ rằng hiệu năng chơi game có thể bị hạn chế. Trong khi đó, nhiều game thủ cũng bày tỏ sự thất vọng khi quyết định bỏ số tiền lớn để sở hữu những chiếc điện thoại mạnh mẽ với hy vọng có trải nghiệm chơi game mượt mà.

Ngoài mức phạt, Samsung còn phải đối mặt với một vụ kiện tập thể từ người dùng Galaxy tại Hàn Quốc về vấn đề tương tự. Tuy nhiên, công ty khẳng định chưa có tòa án nào xác nhận rằng người tiêu dùng bị thiệt hại do quảng cáo của họ.

Mặc dù mức phạt 15 triệu USD không lớn so với quy mô của Samsung, nhưng nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quảng cáo trung thực. Khách hàng có quyền mong đợi rằng sản phẩm của họ sẽ đáp ứng hiệu năng như nhà sản xuất đã hứa. Sau vụ tranh cãi, Samsung đã cung cấp cho người dùng tùy chọn tắt GOS, giúp họ kiểm soát tốt hơn hiệu năng chơi game trên điện thoại của mình.