Samsung chỉ tên những thiết bị Galaxy hỗ trợ AirDrop

Giờ đây, Samsung xác nhận rằng bản One UI 8.5 sẽ mang đến tính năng hỗ trợ AirDrop thông qua Quick Share trên một số thiết bị Galaxy nhất định. Quick Share cung cấp cho các thiết bị Galaxy khả năng tương thích AirDrop thực sự, được tích hợp vào trong One UI 8.5 thay vì là một giải pháp tạm thời hay ứng dụng của bên thứ ba.

Quick Share là một trong những sản phẩm đến từ sự hợp tác giữa Samsung và Google nhằm tăng cường khả năng chia sẻ đa nền tảng. Quick Share của Samsung sẽ kết hợp với Nearby Share của Android, và việc tích hợp AirDrop là bước tiến lớn trong mối quan hệ này.

Không phải mọi thiết bị One UI 8.5 đều hỗ trợ AirDrop

Với sự hỗ trợ AirDrop, tính năng Quick Share sẽ thay đổi hoàn toàn cách tương tác, cho phép người dùng Galaxy nhận tệp trực tiếp từ iPhone ở gần. Nhờ vậy, người dùng sẽ không còn phải vật lộn với các menu Bluetooth hoặc tệp đính kèm email như trước đây nữa.

Tuy nhiên, Samsung cũng lưu ý thêm rằng không phải mọi thiết bị Galaxy được cập nhật lên One UI 8.5 đều mang đến khả năng tương thích AirDrop thông qua Quick Share. Danh sách thiết bị Galaxy hỗ trợ tính năng này bao gồm dòng Galaxy S25, Galaxy S24, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 6 và Galaxy Z Flip 6. Nếu đang sử dụng Galaxy S24 hoặc S25 và muốn trải nghiệm, người dùng cần tham gia chương trình One UI 8.5 Beta để có quyền truy cập. Đối với những người dùng sở hữu thiết bị cũ hơn sẽ không được hỗ trợ.

Lưu ý, đây là tính năng thử nghiệm (beta). Bên cạnh đó, phiên bản beta của One UI 8.5 chưa phải là sản phẩm hoàn chỉnh và các tính năng có thể bị thay đổi hoặc loại bỏ trước khi phát hành chính thức. Samsung vẫn chưa công bố ngày phát hành chính thức cho bản cập nhật này.