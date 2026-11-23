Theo Sammyfans, báo cáo từ nguồn rò rỉ @TheGalox_ trên X cho biết, Samsung đang phát triển một chiếc Galaxy Edge mới với màn hình gần như không viền và khung máy bằng titan. Thiết kế này hứa hẹn mang đến cho Galaxy Edge mới vẻ ngoài sang trọng và cảm giác cao cấp.

Galaxy Edge mới có thể nằm trên dòng Galaxy S27 tiêu chuẩn ẢNH: SAMSUNG

Thông tin rò rỉ cho thấy Galaxy Edge thế hệ tiếp theo có thể được định vị ở phân khúc cao hơn dòng Galaxy S27 thông thường, thậm chí có mức giá tương tự như Galaxy S27 Pro. Tuy nhiên, giá bán và vị trí định hướng cụ thể của sản phẩm vẫn chưa được xác nhận.

Động lực nào khiến Galaxy Edge quay trở lại?

Tin đồn về sự trở lại của dòng Galaxy Edge xuất hiện sau khi có thông tin đến từ các nhà cung cấp liên quan đến kế hoạch phát triển công nghệ màn hình siêu mỏng từ Samsung. Theo các nguồn tin, công nghệ màn hình siêu mỏng này được Samsung hướng đến dòng Galaxy S27, với hai ứng viên hàng đầu là Galaxy S27 Ultra hoặc Galaxy S27 Pro. Đây có thể là nền tảng tạo ra những chiếc điện thoại siêu mỏng như Galaxy Edge, tuy nhiên, vẫn không rõ liệu nó có được áp dụng cho mẫu Galaxy Edge xuất hiện trong các đồn đoán hay không.

Nếu Samsung thực sự hồi sinh dòng Galaxy Edge, người dùng sẽ có thêm một lựa chọn cao cấp với thiết kế và trải nghiệm hiển thị độc đáo. Đây là điều hoàn toàn có cơ sở trong bối cảnh Samsung từng sử dụng tên gọi Galaxy Edge cho các mẫu điện thoại có màn hình cong và thiết kế khác biệt trước đây.

Ở thời điểm hiện tại, Samsung vẫn chưa chính thức xác nhận sự trở lại của dòng Galaxy Edge. Tất cả những thông tin trên vẫn cần được xem xét một cách thận trọng, đặc biệt khi dòng Galaxy S27 có thể chứng kiến sự bổ sung của mẫu Galaxy S27 Pro.