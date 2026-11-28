Thị trường smartphone toàn cầu đang trải qua giai đoạn khó khăn khi doanh số bán hàng trong quý 3/2026 giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là tình trạng thiếu hụt RAM kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến các mẫu điện thoại giá rẻ. Đồng thời, chi phí bộ nhớ tăng cao cũng làm tăng giá của các sản phẩm cao cấp.

Dòng Galaxy A đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố thị phần của Samsung trên thị trường smartphone ẢNH: SAMSUNG

Ước tính từ hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint cho thấy, trong quý 3/2026, hệ điều hành Android chiếm 74% thị phần smartphone toàn cầu, giảm 5% so với năm trước. Đây là mức thị phần thấp nhất từ trước đến nay trong quý thứ ba của một năm. Con số thậm chí còn có thể thấp hơn nếu không có sự xuất hiện của các mẫu máy mới đến từ OPPO, vivo, Xiaomi và Samsung.

Các chuyên gia tại Counterpoint nhận định, chính sự hiện diện của Android ở nhiều phân khúc giá khác nhau khiến hệ điều hành này dễ bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm chung của thị trường.

Apple có thêm cơ hội vượt mặt Samsung

Giờ đây, mọi thứ có thể càng trở nên tồi tệ hơn nếu kế hoạch cắt giảm sản lượng smartphone Galaxy A được Samsung triển khai. Theo các nguồn tin, Samsung dự kiến sẽ cắt giảm sản lượng dòng Galaxy A trong quý 4/2026, với mức giảm khoảng 10 triệu chiếc mỗi năm. Công ty Hàn Quốc được cho là đang chuyển hướng tập trung vào các dòng Galaxy S và Z cao cấp hơn, vốn mang lại lợi nhuận cao hơn trong bối cảnh thiếu hụt RAM.

Động thái của Samsung gây lo ngại lớn, vì dòng Galaxy A từ trước đến nay luôn chiếm hơn 70% tổng số lượng smartphone mà công ty Hàn Quốc xuất xưởng. Điều đó có nghĩa, việc sản xuất ít điện thoại Galaxy A hơn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số bán hàng tổng thể và vị thế thị trường toàn cầu của Samsung nói riêng cũng như Android nói chung. Hơn nữa, mọi thứ thêm tồi tệ hơn khi Samsung có thể tăng giá một số mẫu Galaxy A lên đến 19%, vốn khiến những sản phẩm này trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng có ngân sách hạn chế.

Trong khi đó, Apple và Huawei đang dần chiếm lĩnh thị trường. Hệ điều hành iOS của Apple đạt kỷ lục 21% thị phần, với doanh số iPhone tăng 2%. Tại Trung Quốc, hệ điều hành HarmonyOS của Huawei cũng đạt 22% thị phần, với doanh số tăng 12%. Với sự phát triển mạnh mẽ của Apple và Huawei, việc Samsung cắt giảm sản lượng và tăng giá có thể tạo thêm áp lực lên thị phần của Android trong thời gian tới.