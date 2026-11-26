Cả Apple và Samsung đều trở thành mục tiêu chỉ trích hằng ngày từ người tiêu dùng và giới truyền thông. Số lượng bài viết, video và bình luận tiêu cực về hai gã khổng lồ công nghệ này là rất lớn. Nhiều người trong chúng ta tham gia vào những cuộc tranh luận này, nhưng câu hỏi đặt ra là: Tại sao Apple và Samsung lại bị chỉ trích nhiều đến vậy? Liệu sản phẩm của họ có thực sự tệ đến mức đáng bị đối xử như vậy?

Người dùng đang cảm thấy bực bội vì nhiều smartphone vẫn giữ nguyên thiết kế trong nhiều thế hệ ẢNH: KHƯƠNG NHA

Một người dùng trên Reddit đã khơi mào cuộc thảo luận với câu hỏi: "Thương hiệu smartphone nào khiến bạn thất vọng nhất?" và ngay lập tức, Apple và Samsung trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận. Không chỉ vì họ sở hữu những chiếc điện thoại phổ biến nhất, mà còn vì những thiếu sót thực sự trong sản phẩm của họ.

Samsung: 'Scamsung' và những phàn nàn về phần mềm

Samsung thường xuyên bị chỉ trích về phần mềm, đặc biệt là giao diện One UI, mà nhiều người cho rằng quá rối rắm với nhiều ứng dụng trùng lặp và phần mềm không cần thiết. Một số người dùng cảm thấy công ty đã từ bỏ những tính năng hữu ích như pin có thể tháo rời và jack cắm tai nghe, đồng thời bắt đầu "sao chép" những quyết định mà trước đây họ từng chỉ trích Apple.

Ngoài ra, sự siết chặt quy định trong việc tùy chỉnh thiết bị cũng khiến nhiều người thất vọng. Một số người dùng báo cáo gặp phải các vấn đề về phần cứng trên điện thoại Galaxy như màn hình bị kẻ sọc, thời lượng pin kém và các vấn đề kết nối Bluetooth. Những phàn nàn này càng trở nên nghiêm trọng ngay cả trên các mẫu điện thoại cao cấp, vốn có giá không rẻ.

Apple: Sự lười biếng và vấn đề 'crackgate'

Apple cũng không thoát khỏi sự chỉ trích khi nhiều người dùng cảm thấy iPhone không có nhiều cải tiến đáng kể trong suốt một thập kỷ qua, trong khi giá cả ngày càng tăng. Hệ điều hành iOS bị cho là hạn chế và khó khăn trong việc tùy chỉnh. Chất lượng phần mềm cũng bị chỉ trích, với nhiều lỗi và vấn đề hiệu suất trên các thiết bị mới.

Dù bán chạy, iPhone vẫn không thoát khỏi những lời chỉ trích ẢNH: K. VĂN

Đặc biệt, vụ "crackgate" liên quan đến màn hình gập của iPhone Duo đã khiến nhiều người thất vọng. Dù là sản phẩm thế hệ đầu tiên không thể tránh khỏi những thiếu sót, nhưng việc nhiều chiếc iPhone gập bị nứt màn hình đã gây ra sự hoài nghi về chất lượng sản phẩm.

Nhiều thương hiệu cũng không thoát khỏi lời cơn giận dữ từ người dùng

Không chỉ Apple và Samsung, Google cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích về điện thoại Pixel, với nhiều người dùng phàn nàn về hiệu suất và chất lượng phần cứng. Trong khi đó, Xiaomi và Motorola cũng không thoát khỏi sự chỉ trích, với những vấn đề về phần mềm và chính sách hỗ trợ sau bán hàng.

Một người dùng trên Reddit đã chỉ ra rằng toàn bộ ngành công nghiệp smartphone đang trở nên thù địch với người tiêu dùng. Người dùng trả tiền cho những thiết bị đắt tiền nhưng lại không có quyền kiểm soát nhiều về phần mềm và khả năng sửa chữa. Các nhà sản xuất đang cố gắng giữ chân khách hàng trong hệ sinh thái của họ, khiến việc chuyển đổi thương hiệu trở nên khó khăn hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào một sản phẩm công nghệ nào đó và các công ty cũng cần lắng nghe ý kiến của khách hàng để cải thiện sản phẩm của mình.