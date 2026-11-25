Doanh thu trong quý kết thúc vào tháng 9 đạt 107,2 tỉ nhân dân tệ (16,06 tỉ USD) cao hơn mức dự báo trung bình 105,5 tỉ nhân dân tệ (15,8 tỉ USD).

Phân khúc smartphone giá rẻ của Xiaomi cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn khát chip. Các model bình dân bị cắt giảm mạnh sản lượng để tránh tình trạng thua lỗ. Thống kê của công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research cho biết lượng smartphone xuất xưởng của Xiaomi liên tục thu hẹp kể từ quý 1/2026. Trong quý 3/2026, con số này giảm gần 30%, sâu hơn mức sụt giảm 20% của toàn thị trường.

Tín hiệu tích cực là giá bán trung bình của smartphone Xiaomi đã tăng 10% so với quý trước, giúp doanh thu mảng điện thoại ổn định. Xiaomi vẫn nằm trong top 3 nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới, sau Samsung và Apple.

Xiaomi định hướng phát triển hệ sinh thái thiết bị xoay quanh con người, ô tô và nhà thông minh ẢNH: KHƯƠNG NHA

Nhà sản xuất Trung Quốc đang giảm dần phụ thuộc vào điện thoại giá rẻ, chuyển trọng tâm sang smartphone gập cao cấp, cạnh tranh trực tiếp với Apple, Samsung. Mẫu điện thoại gập mới nhất của hãng là Xiaomi 18 Fold, ra mắt đầu tháng 9 với giá từ 11.000 nhân dân tệ cho bản tiêu chuẩn (42,7 triệu đồng). Bản cao cấp nhất có giá lên đến 62 triệu đồng.

Xiaomi không chỉ cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế, ở thị trường nội địa, hãng cũng giành thị phần của Huawei. Đáng chú ý, mẫu smartphone gập đầu tiên của Xiaomi đã dùng chip XRing O3 tự phát triển. Con chip này được sản xuất trên tiến trình 3 nm, thể hiện tham vọng của Xiaomi trong việc làm chủ chuỗi cung ứng di động.

Ngoài mảng smartphone, công ty tiếp tục đầu tư vào AI và robot. Theo Reuters, bất chấp áp lực lợi nhuận trong ngắn hạn, Xiaomi vẫn nuôi tham vọng về những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, robot. Công ty cho biết robot hình người của họ đã có thể làm việc liên tục 8 giờ tại một trạm phân loại trên dây chuyền sản xuất ô tô, trong đó có việc tự sạc pin. Xiaomi cho biết họ cũng đang thử nghiệm robot có thể hoạt động trong điều kiện tương tự ở nhà.

Xiaomi cho biết mảng xe điện, AI và các sáng kiến mới ghi nhận khoản lỗ hoạt động 3,4 tỉ nhân dân tệ. Lợi nhuận ròng tính từ tháng 7 đến tháng 9 đạt 4,9 tỉ nhân dân tệ (735,7 triệu USD), thấp hơn mức dự báo 5,2 tỉ nhân dân tệ của các nhà phân tích.