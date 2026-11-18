Theo báo cáo thị phần phân phối smartphone của Omdia, trong quý 3/2026 Xiaomi đã vươn lên top đầu thị phần tại Việt Nam. Trên thị trường quốc tế, hãng giữ vững vị trí top 3 về lượng smartphone xuất xưởng.

Trong buổi ra mắt Xiaomi 18 Pro series, đại diện hãng cũng liên tục nhấn mạnh về tầm quan trọng của thị trường Việt Nam. Đây là lần đầu Xiaomi đưa sản phẩm đến Việt Nam cùng thời điểm ra mắt tại các thị trường quốc tế.

Xiaomi vươn lên vị trí top đầu thị phần smartphone tại Việt Nam trong quý 3/2026 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Tại Việt Nam, Xiaomi giới thiệu hai phiên bản là Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max. Điểm nhấn thiết kế nằm ở màn hình sau được tích hợp liền mạch với cụm camera Leica. Màn hình này không chỉ hiển thị thông tin mà còn mở rộng khả năng selfie bằng camera chính, sáng tạo nội dung, thể hiện phong cách cá nhân và tương tác với AI ngay trên mặt lưng điện thoại.

Xiaomi 18 Pro Max được trang bị màn hình sau 2,9 inch, trong khi trên Xiaomi 18 Pro là 2,7 inch. Cả hai sử dụng tấm nền M11 LTPO AMOLED tùy chỉnh, hỗ trợ tần số quét thích ứng 1-120 Hz, độ sáng tối đa 4.000 nit và Always-on Display.

Trải nghiệm thực tế cho thấy màn hình sau hữu dụng cho những người thích quay phim, chụp ảnh. Người dùng có thể xem trực tiếp khung hình để điều chỉnh bố cục, góc chụp và biểu cảm. Khi selfie nhóm từ ba người trở lên, thiết bị có thể tự động chuyển sang camera góc siêu rộng để ghi lại đầy đủ các thành viên.

Ngoài ra, màn hình này còn hiển thị nhanh cuộc gọi, thông báo, lịch hẹn, chỉ dẫn điều hướng và nhiều thông tin khác. Xiaomi cũng tích hợp thêm GenAI Apps, cho phép người dùng tạo ứng dụng tương thích. Màn hình này còn hỗ trợ dịch hội thoại trực tiếp, nhắc chữ khi quay vlog và tương tác với trợ lý AI thông qua Gemini Live.

Xiaomi 18 Pro series với màn hình sau tích hợp nhiều tính năng AI, camera kép Leica 200 MP ẢNH: KHẢI MINH

Về cấu hình, Xiaomi 18 Pro dùng Snapdragon 8 Elite Gen 6, bản 18 Pro Max dùng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Máy được cài sẵn hệ điều hành HyperOS 4. Phiên bản 18 Pro Max dùng màn hình chính 6,9 inch, trong khi bản 18 Pro dùng màn hình 6,4 inch.

Cả hai đều sở hữu camera chính Leica 200 MP với cảm biến lớn 1/1,28 inch, khẩu độ f/1.67 và chống rung quang học OIS.

Tại Việt Nam, Xiaomi 18 Pro series có bốn tùy chọn màu sắc gồm đen, trắng, xanh và đỏ. Xiaomi 18 Pro với RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB có giá 39,9 triệu đồng. Phiên bản 18 Pro Max cấu hình tương đương có giá 43,9 triệu đồng.