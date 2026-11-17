Theo GizChina, rò rỉ mới nhất cho thấy Xiaomi đang thử nghiệm một chiếc điện thoại không gập với màn hình rộng đạt tỷ lệ 16:9 hoặc 16:10, mang lại hình dáng gần giống một chiếc tablet nhỏ hơn là một smartphone thông thường.

Hình ảnh kết xuất được cho là của chiếc điện thoại không gập màn hình rộng mà Xiaomi đang phát triển ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GIZCHINA

Đây là một ý tưởng không hoàn toàn mới mẻ, bởi Huawei trước đó đã giới thiệu Pura X View, một chiếc điện thoại được thiết kế với màn hình rộng. Xiaomi có thể đang muốn tham gia vào xu hướng này, mặc dù công ty vẫn chưa xác nhận sự tồn tại của thiết bị.

Theo thông tin từ Digital Chat Station trên X, chiếc điện thoại Android này sẽ có màn hình rộng và cảm biến vân tay được đặt ở cạnh bên. Mặc dù không đề cập trực tiếp đến Xiaomi, nhưng các manh mối trong bài viết đã dẫn đến nhiều báo cáo liên kết dự án này với công ty.

Những lợi ích và thách thức đối với điện thoại màn hình rộng từ Xiaomi

Màn hình 16:9 sẽ là một sự thay đổi lớn so với các màn hình 19:9 và 20:9 hiện có trên hầu hết điện thoại ngày nay. Thiết kế này có thể giúp việc xem video, đọc tài liệu và sử dụng hai ứng dụng cùng lúc trở nên tự nhiên hơn. Hình dáng rộng hơn cũng có thể mang lại trải nghiệm thoải mái hơn khi duyệt web và xem tài liệu mà không cần phải cuộn nhiều.

Tuy nhiên, thiết kế này cũng có những nhược điểm. Một chiếc điện thoại rộng có thể khó cầm bằng một tay, đặc biệt khi với tới các nút ở cạnh đối diện. Xiaomi sẽ cần phải cân nhắc kích thước và trọng lượng nếu muốn thiết kế này trở thành một sản phẩm sử dụng hằng ngày.

Thông tin rò rỉ không tiết lộ kích thước màn hình, độ phân giải hay các chi tiết phần cứng khác. Điện thoại hiện trong giai đoạn thử nghiệm, có nghĩa Xiaomi vẫn có thể thay đổi thiết kế hoặc quyết định không phát hành sản phẩm. Tuy nhiên, người dùng có thể dựa vào Pura X View để có cái nhìn hữu ích về hình thức mà chiếc điện thoại sắp tới của Xiaomi mang lại.