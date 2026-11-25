Tờ The Biz của Hàn Quốc cho biết Samsung đang phải đối diện với một thách thức pháp lý nghiêm trọng tại Mỹ liên quan đến chiếc Galaxy S21 bốc cháy, với khoản bồi thường lên tới 200.000 USD.

Vụ Galaxy S21 bốc cháy khiến Samsung và T-Mobile đối mặt vụ kiện đòi bồi thường ẢNH: AFP

Cụ thể, nguyên đơn Jennifer Kravchuck đã từ chối lời đề nghị dàn xếp trị giá 800 USD cho chiếc Galaxy S21 5G gặp sự cố bốc cháy, gây bỏng và để lại sẹo vĩnh viễn trên cơ thể của cô. Kravchuck đã khởi kiện Samsung và T-Mobile tại tòa án tiểu bang Florida (Mỹ) vào ngày 20.9. Hôm 23.11, hai công ty này đã yêu cầu chuyển vụ kiện sang thẩm quyền liên bang.

Chủ nhân Galaxy S21 gặp sự cố từ chối lời đề nghị trả 800 USD từ Samsung

Quay trở lại với vụ việc, chiếc Galaxy S21 5G (sở hữu pin lithium-ion 4.000 mAh) đã được Kravchuck mua tại một cửa hàng của nhà mạng T-Mobile ở DeLand, Florida vào tháng 3.2022. Vào ngày 21.3.2024, chiếc điện thoại này được cho là đã bị quá nhiệt nghiêm trọng trong quá trình sử dụng bình thường, dẫn đến vụ cháy gây bỏng ở bên trái cơ thể của Kravchuck, phải cấp cứu tại bệnh viện và để lại sẹo vĩnh viễn.

Khi Samsung Mỹ liên hệ với Kravchuck vào tháng 11.2024 để điều tra, công ty đã yêu cầu cô không khôi phục cài đặt gốc cho điện thoại và gửi bao bì chứa vật liệu nguy hiểm đến cơ sở kỹ thuật của họ ở Plano, Texas để phân tích. Một tháng sau, Samsung đề nghị hoàn tiền 800 USD cho thiết bị, nhưng với điều kiện Kravchuck phải ký vào một bản thỏa thuận từ bỏ quyền pháp lý. Cô đã từ chối, vì trước đó đã yêu cầu bồi thường 200.000 USD và muốn được trả lại điện thoại do thiết bị có chứa hồ sơ y tế cá nhân.

Trong vụ việc trên, việc Samsung từ chối trả lại điện thoại hoặc chịu trách nhiệm về sự cố của phần cứng được cho là nghiêm trọng hơn so với vấn đề từ một viên pin. Sự suy giảm chất lượng của viên pin lithium-ion sau 24 tháng hoạt động là điều phổ biến trong ngành công nghệ. Tuy nhiên, việc công ty Hàn Quốc giữ lại bằng chứng vật lý trong hai năm mà không tiết lộ tình trạng của nó có thể khiến công ty phải đối mặt với các lập luận về việc hủy hoại bằng chứng tại tòa án, chuyển trọng tâm pháp lý từ sự hao mòn thông thường của các linh kiện sang các lỗi trong hệ thống quản lý pin và cơ chế ngắt nhiệt của Galaxy S21.