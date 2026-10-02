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    Công nghệTin tức công nghệ

    Samsung khai tử một ứng dụng chỉ vài tháng sau khi ra mắt

    Kiến Văn
    Kiến Văn
    Ứng dụng Samsung Sound sẽ tiếp tục hoạt động đến tháng 3.2027 trước khi toàn bộ tính năng được chuyển sang SmartThings.

    Samsung vừa thông báo sẽ ngừng hỗ trợ ứng dụng Samsung Sound, chỉ vài tháng sau khi ra mắt trên cả iOS và Android. Ứng dụng này sẽ được thay thế bằng ứng dụng SmartThings nhằm mang lại trải nghiệm thuận tiện và thống nhất hơn cho người dùng.

    Samsung khai tử một ứng dụng mới chỉ vài tháng sau khi ra mắt - Ảnh 1.

    Samsung Sound mới chỉ được ra mắt vài tháng đã bị khai tử

    ẢNH: SAMSUNG

    Theo thông báo mới nhất, người dùng sẽ cần đăng ký tất cả các thiết bị âm thanh như loa thông minh và loa thanh (soundbar) trong ứng dụng SmartThings để tiếp tục sử dụng các cài đặt hiện có trước khi Samsung Sound chính thức ngừng hoạt động.

    Nhiều lý do khiến Samsung Sound bị 'thất sủng'

    Samsung Sound là ứng dụng được phát triển để cung cấp một nền tảng chuyên dụng cho việc thiết lập và điều khiển loa và soundbar, tuy nhiên ứng dụng đã gặp phải nhiều hạn chế ngay từ đầu, như thiếu tính năng điều khiển IP, tự động tắt nguồn và các phím tắt cho Tap Sound. Những tính năng này đã được tích hợp sẵn trong SmartThings, khiến Samsung Sound trở nên dư thừa.

    Ngoài ra, ứng dụng Samsung Sound cũng gặp phải một số lỗi, chẳng hạn như nút nguồn biến mất khi loa soundbar được bật, gây khó khăn cho người dùng trong việc tắt loa từ ứng dụng.

    Theo kế hoạch, Samsung Sound sẽ vẫn hoạt động cho đến ngày 31.3.2027 nhằm cho phép người dùng có thêm thời gian chuyển sang SmartThings. Sau thời hạn này, SmartThings sẽ đóng vai trò là công cụ quản lý tất cả thiết bị âm thanh của Samsung, vì vậy người dùng không cần phải lo lắng.

    Với nhiều hạn chế, việc Samsung Sound bị khai tử không phải là điều quá bất ngờ. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhằm ở việc nó trở thành một trong những ứng dụng có vòng đời ngắn nhất mà Samsung từng phát hành, từ tháng 2.2026.

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