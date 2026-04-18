Samsung nói rõ lý do điện thoại màn hình nhỏ biến mất khỏi thị trường

Trong thế giới smartphone ngày nay, việc tìm kiếm một thiết bị nhỏ gọn (compact) từ các thương hiệu lớn như Samsung, Apple hay Sony dần trở nên khó khăn hơn. Mới đây, trong một buổi giao lưu trên nền tảng Reddit, bà Annika Bizon, phó chủ tịch mảng trải nghiệm di động của Samsung, đã trực tiếp đối mặt với câu hỏi: Tại sao hãng không còn mặn mà với điện thoại nhỏ?

'Sự thật mất lòng' về thói quen của người dùng Samsung

Câu trả lời của đại diện Samsung rất thẳng thắn rằng tất cả đều đến từ nhu cầu của số đông. Bà Bizon giải thích rằng smartphone không còn đơn thuần là thiết bị để nghe gọi, "ngày nay, người dùng cần điện thoại để làm việc, livestream, chơi game và sáng tạo nội dung... Tất cả những hoạt động này đều cần một không gian hiển thị đủ lớn để đạt hiệu quả cao nhất".

Nói cách khác, chính sự đa năng của smartphone đã tự tay đặt dấu chấm hết cho dòng điện thoại nhỏ gọn. Khi chúng ta muốn một thiết bị 'tất cả trong một', diện tích màn hình lớn trở thành yếu tố sống còn mà một chiếc máy nhỏ gọn truyền thống không thể đáp ứng.

Dù thừa nhận dòng điện thoại compact truyền thống đã lùi vào dĩ vãng, nhưng Samsung vẫn để ngỏ một giải pháp cho những ai ghét việc phải mang theo một chiếc 'thớt' trong túi quần. Đó chính là dòng điện thoại gập Galaxy Z Flip7.

"Nếu sự nhỏ gọn là ưu tiên của bạn, dòng Z Flip rất đáng để cân nhắc. Nó thực sự nằm gọn trong túi khi gập lại, nhưng vẫn cung cấp một màn hình kích thước đầy đủ khi bạn cần", bà Bizon gợi ý.

Tuy nhiên, giới công nghệ nhận định đây chỉ là một giải pháp mang tính thỏa hiệp. Dòng Z Flip có thể giải quyết được vấn đề nằm gọn trong túi quần, nhưng với những người dùng có bàn tay nhỏ hoặc muốn thao tác một tay dễ dàng, việc mở một chiếc màn hình gập dài ngoằng vẫn là một thách thức không hề nhỏ.