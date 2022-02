Samsung ra mắt Galaxy S22 và S22+ với thiết kế nhỏ gọn

Theo GSMArena, bộ đôi sản phẩm mới nhất của Samsung có thiết kế nhỏ hơn một chút so với tiền nhiệm tương ứng của chúng nhằm thu hút người dùng cần một điện thoại mạnh mẽ trong một thiết kế nhỏ gọn.

Tùy thuộc thị trường mà cả hai cùng sử dụng chung một chip xử lý là Snapdragon 8 Gen 1 hoặc Exynos 2200, vốn đều dựa trên quy trình sản xuất 4nm với 8 lõi xử lý (1 lõi Cortex-X2, 3 lõi Cortex-A710 và 4 lõi Cortex-A510). Cả hai đều có cấu hình 8/128 GB và 8/256 GB.

Điểm chung của bộ đôi này tiếp tục diễn ra với thiết lập camera mặt sau, gồm cảm biến chính Samsung GN5 50 MP với kích thước cảm biến 1/1,57 inch và kích thước điểm ảnh 1,0µm, hỗ trợ công nghệ kết hợp 4 điểm ảnh thành 1 để tạo ra hình ảnh 12,5 MP với kích thước điểm ảnh 2,0µm. Ngoài ra, Galaxy S22 và S22+ cũng có máy ảnh siêu rộng 12 MP 1/2,55 inch kích thước điểm ảnh 1,4µm không tự động lấy nét, cùng máy ảnh siêu zoom 3x với cảm biến 10 MP (một sự hạ cấp so với 64 MP trong các tiền nhiệm của chúng). Trong khi đó, mặt trước của bộ đôi này là camera 10 MP hỗ trợ lấy nét cố định.

Galaxy S22 có màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,1 inch sáng hơn (tối đa 1.300 nit) và tốc độ làm mới thông minh hơn (tự điều chỉnh từ 10 Hz đến 120 Hz so với 48 Hz đến 120 Hz của Galaxy S21). Việc cắt giảm 0,1 inch kích thước màn hình cho phép Galaxy S22 giảm cả chiều dài, rộng và dày so với tiền nhiệm nhưng trọng lượng lại tương đương. Điện thoại có pin dung lượng 3.700 mAh nhỏ hơn so với 4.000 mAh của tiền nhiệm, nhưng sạc tối đa vẫn giữ nguyên công suất 25W.





Một nâng cấp khác ở Galaxy S22 chính là việc máy có mặt sau làm hoàn toàn bằng kính và được bảo vệ bởi kính Gorilla Glass Victus+ trông sang trọng hơn vỏ nhựa của Galaxy S21.

Trong khi đó, Galaxy S22+ có màn hình Dynamic AMOLED 2x 6,6 inch có độ sáng 1.750 nit và tốc độ làm mới dao động từ 10 Hz đến 120 Hz. Pin của máy có dung lượng 4.500 mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W mạnh mẽ hơn so với Galaxy S22. Điện thoại cũng hỗ trợ Wi-Fi 6E, trong khi Galaxy S22 chỉ hỗ trợ Wi-Fi 6.

Bộ đôi Galaxy S22 và S22+ đều được cài đặt sẵn Android 12 với giao diện người dùng One UI 4.1 và hỗ trợ 5G. Chúng đạt chuẩn chống thấm nước IP68 và sử dụng cảm biến vân tay siêu âm để xác thực sinh trắc học.

Cả Galaxy S22 và S22+ khi bán ra thị trường đều sẽ có các màu Đen Phantom, Trắng Phantom, Xanh Zeta và Hồng Blossom.