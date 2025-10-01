Samsung ra mắt loa tháp di động ST50F và ST40F mới tại Việt Nam

Cụ thể, cấu trúc âm học của sản phẩm được tái thiết kế mang đến công suất lên đến 240W, lấp đầy không gian bằng âm thanh giàu chi tiết với độ rõ ràng vượt trội và âm trầm sâu lắng. Nhờ công nghệ Waveguide được áp dụng cho hai loa tweeter dạng vòm kép, âm thanh được phân bổ rộng và đồng đều hơn, mang đến dải cao trong trẻo dễ nghe.

Hai loa woofer cho phép điều chỉnh âm trầm linh hoạt với ba chế độ: Mạnh mẽ, Nhẹ nhàng và Sâu lắng, giúp người dùng tùy biến trải nghiệm theo sở thích. Ngoài ra, bốn chế độ âm thanh khác gồm Standard, Wide, Stadium và Outdoor cho phép tinh chỉnh âm thanh phù hợp với từng bối cảnh - từ tiệc BBQ ngoài sân vườn cho đến sàn nhảy sôi động.

Samsung vừa ra mắt dòng loa tháp di động mới

Ảnh: Samsung



Dù ở trong nhà hay ngoài trời, người dùng vẫn có thể tận hưởng âm nhạc bền bỉ với thời lượng pin lên tới 18 giờ chỉ với một lần sạc. Pin có thể thay thế đảm bảo cuộc vui không bị gián đoạn, trong khi khả năng kháng tia nước IPX4 giúp an tâm khi sử dụng ngoài trời. Để mở rộng không gian âm thanh, người dùng có thể kết nối nhiều loa với nhau qua Auracast Group Play hoặc ghép đôi hai loa tháp di động bằng Stereo Play với True Wireless Stereo (TWS) để có âm thanh kênh trái và phải chân thực.

Để tăng thêm phần hứng khởi, loa tháp di động còn tích hợp DJ Booth, tạo hiệu ứng khuếch đại giọng hát trong chế độ karaoke với micro và cổng cắm guitar - biến mọi không gian thành sân khấu sống động với sự kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh mạnh mẽ và ánh sáng bắt mắt.



Thiết kế di động và bền bỉ

Hướng đến sự đa dụng, loa tháp di động mang dáng vẻ hình khối mạnh mẽ, tích hợp hệ thống đèn và thiết kế thuận tiện khi di chuyển, vừa nổi bật về thẩm mỹ, vừa tối ưu về tính năng. Dòng loa mới tái định nghĩa chuẩn mực của âm thanh tiệc tùng di động nhờ sự cân bằng giữa công suất, thiết kế và tiện lợi.

Các mẫu loa mới sở hữu thiết kế dễ dàng di chuyển khắp mọi nơi: ST40F có khe cầm phía dưới và tay cầm tích hợp, trong khi ST50F bổ sung bánh xe và tay kéo dạng telescopic, giúp việc di chuyển dễ dàng hơn. Mỗi mẫu loa được thiết kế để mang đến trải nghiệm âm thanh đỉnh cao, đáp ứng nhiều nhu cầu đa dạng:

Loa tháp di động dạng kéo ST50F: công suất 240W, pin lên đến 18 giờ, loa woofer kép 6,5 inch, loa tweeter vòm kép 25 mm, tay kéo + bánh xe, kháng tia nước chuẩn IPX4.

Loa tháp di động ST40F: công suất 160W, pin lên đến 12 giờ, loa woofer kép 5,25 inch, loa tweeter vòm kép 20 mm, tay cầm tích hợp, kháng tia nước chuẩn IPX4.

Tại thị trường Việt Nam, dòng loa tháp di động mới của Samsung hiện có mặt trên toàn quốc với giá bán lẻ là: 12,99 triệu đồng cho mẫu ST50F và 9,49 triệu đồng cho mẫu ST40F.

