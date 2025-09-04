Samsung ra mắt tai nghe Galaxy Buds3 FE, tích hợp Galaxy AI

Galaxy Buds3 FE được thiết kế để cung cấp trải nghiệm âm thanh nâng cấp. Những cải tiến nổi bật trong dòng sản phẩm Galaxy Buds dựa trên những đổi mới của các chức năng cốt lõi như công nghệ chống ồn chủ động (ANC), chất lượng cuộc gọi, thời lượng pin, độ thoải mái khi đeo cùng nhiều tiện ích khác, giúp người dùng tự do tận hưởng âm nhạc mọi lúc, mọi nơi theo cách riêng của mình.



Galaxy Buds3 FE được trang bị Galaxy AI hỗ trợ nhiều tính năng trợ lý ảo thông minh

Ảnh: Samsung



Có loa lớn hơn, Galaxy Buds3 FE tái hiện âm thanh mạnh mẽ, giàu chi tiết với âm bass sâu và âm treble trong trẻo. Công nghệ Chống ồn chủ động (ANC) nâng cấp loại bỏ tiếng ồn xung quanh, mang lại trải nghiệm âm thanh đắm chìm hơn. Công nghệ Crystal Clear Call ứng dụng mô hình học máy tiên tiến để tách biệt giọng nói, giúp các cuộc trò chuyện luôn rõ ràng ngay cả trong môi trường ồn ào. Chất lượng gọi thoại còn được cải thiện nhờ vị trí micro tối ưu, hướng trực tiếp về phía miệng người dùng để thu âm chính xác và tự nhiên hơn.

Ngoài ra, các tính năng AI và thiết kế của Galaxy Buds3 FE giúp bạn dễ dàng sắp xếp danh sách nhạc hoặc dịch một cuộc trò chuyện giữa hai ngôn ngữ chỉ với một câu lệnh hoặc thao tác nhấn giữ. Khi người dùng nói "Hey Google", Buds3 FE sẽ lắng nghe, hiểu và phản hồi chỉ với giọng nói của người dùng mà không cần đến màn hình thiết bị hay thao tác chạm tay. Trải nghiệm nhanh chóng, tự nhiên và trực quan này được thiết kế để mang đến cảm giác như đang trò chuyện với một người bạn, thay vì chỉ sử dụng một thiết bị.

Người dùng có thể kiểm tra lịch trình trong ngày hoặc email mà không cần lấy điện thoại ra khỏi túi xách. Với nhu cầu dịch thuật, người dùng có thể sử dụng Buds3 FE kết hợp cùng ứng dụng Phiên dịch viên Galaxy AI trên điện thoại thông minh để nghe bài giảng bằng tiếng nước ngoài hoặc trò chuyện trực tiếp với người nước ngoài một cách dễ dàng.

Tại thị trường Việt Nam, Galaxy Buds3 FE dự kiến được bán ra vào ngày 19.9 tới, với giá bán lẻ 2,99 triệu đồng.