Samsung trình làng màn hình 37 inch đầu tiên trên thế giới

Theo Neowin, tại sự kiện trò chơi lớn nhất hành tinh Gamescom 2025, Samsung công bố một kích thước màn hình hoàn toàn mới là 37 inch. Không chỉ một, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã tung ra đến hai mẫu sản phẩm riêng biệt ở kích cỡ này, nhắm đến cả hai đối tượng người dùng quan trọng gồm giới chuyên nghiệp với ViewFinity S8 và cộng đồng game thủ với Odyssey G7.

Samsung tạo ra phân khúc màn hình mới với kích cỡ 37 inch

Động thái ra mắt kích cỡ mới cho thấy Samsung đang muốn tạo ra một bước ngoặt mới trên thị trường, mang đến một lựa chọn hoàn hảo cho những ai cảm thấy kích thước 32 inch là hơi nhỏ còn 43 inch lại quá lớn cho không gian làm việc và giải trí của mình.

ViewFinity S8: Thêm không gian, bảo vệ mắt

Dành cho người dùng chuyên nghiệp, mẫu ViewFinity S8 (S80UD) mới mang đến một không gian làm việc rộng rãi hơn với độ phân giải 4K UHD sắc nét. Samsung nhấn mạnh rằng kích thước lớn hơn giúp cải thiện đáng kể khả năng đọc văn bản và quản lý nhiều cửa sổ cùng lúc.

ViewFinity S8 đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu cho người dùng chuyên nghiệp ẢNH: SAMSUNG

Màn hình này còn đạt hàng loạt chứng nhận uy tín từ TÜV Rheinland về công thái học và bảo vệ mắt, nhờ các công nghệ giảm thiểu ánh sáng xanh và chống nhấp nháy. Nó cũng được trang bị đầy đủ các "đồ chơi" cho đa nhiệm như công tắc KVM, chế độ PBP/PIP, cổng USB-C sạc 90W và cả cổng mạng LAN tích hợp.

Odyssey G7: Trải nghiệm game đắm chìm hơn

Không bỏ quên "sân nhà" Gamescom, Samsung đã áp dụng ngay kích thước 37 inch này vào dòng màn hình gaming Odyssey G7 (G75F) trứ danh. Mẫu màn hình này sở hữu những thông số trong mơ của game thủ:

Màn hình cong 1000R siêu thực

Độ phân giải 4K UHD

Tần số quét 165 Hz

Thời gian phản hồi chỉ 1 ms (GTG)

Màn hình gaming Odyssey G7 mới với kích thước 37 inch ẢNH: SAMSUNG

Sự kết hợp giữa kích thước lớn và độ cong sâu hứa hẹn sẽ mang lại một trải nghiệm game đắm chìm chưa từng có, đặc biệt với các tựa game AAA.

Với việc ra mắt bộ đôi này, Samsung đã cho thấy một chiến lược thông minh khi xác định một khoảng trống trên thị trường và tạo ra các sản phẩm chuyên biệt để lấp đầy nó. Dù bạn là một nhà sáng tạo nội dung cần sự chính xác và thoải mái hay một game thủ khao khát tốc độ và sự đắm chìm, kích thước màn hình 37 inch mới của Samsung đều có một câu trả lời thuyết phục.