Samsung ra mắt tai nghe Galaxy Buds Core, hỗ trợ dịch trực tiếp

Sở hữu thiết kế One Body độc đáo, Galaxy Buds Core mang đến chất lượng âm thanh ổn định, được nâng cấp bởi công nghệ chống ồn chủ động (ANC), cùng thiết kế vừa vặn chắc chắn, thao tác điều khiển dễ dàng, cũng như khả năng kết nối liền mạch với mức giá phải chăng - mang lại trải nghiệm không dây đích thực cho mọi người dùng.

Galaxy Buds Core hỗ trợ cả tính năng chống ồn chủ động

Ảnh: Samsung



Với những người yêu âm nhạc, Galaxy Buds Core mang đến chất âm được tinh chỉnh tỉ mỉ, tái hiện sống động từng cung bậc cảm xúc của bản nhạc nhờ màng loa 6,5 mm cho âm treble trong trẻo và âm bass mạnh mẽ, sâu lắng. Nhằm đảm bảo sự thoải mái suốt cả ngày dài, tai nghe còn được trang bị wingtip được làm bằng silicone giúp mang đến cảm giác vừa vặn chắc chắn, dù bạn đang thư giãn tại nhà hay chạy bộ trong công viên.

Với chuẩn kháng bụi và nước IP54, Galaxy Buds Core còn được thiết kế để đảm bảo độ bền bỉ trong mọi hoạt động hằng ngày.

Để kết nối với bạn bè và gia đình hay dành cho công việc, Galaxy Buds Core cung cấp trải nghiệm trò chuyện thoải mái với hệ thống 3 mic thu âm tiên tiến hoạt động cùng lúc để giọng nói luôn được truyền tải rõ ràng, chân thực. Với thời lượng pin lên đến 35 giờ, Galaxy Buds Core luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn bất cứ lúc nào.

Là một phần trong chiến lược của Samsung nhằm giúp AI dễ tiếp cận hơn cho mọi người, người dùng có thể nâng cao trải nghiệm Galaxy AI của họ thông qua Galaxy Buds Core. Giờ đây, với sự hỗ trợ của tính năng Phiên Dịch Viên (Interpreter), người dùng có thể nghe bản dịch ngay lập tức mà không cần nhìn vào màn hình điện thoại. Chỉ cần đeo tai nghe và tiếp tục cuộc trò chuyện, Galaxy AI sẽ cung cấp bản dịch theo thời gian thực trong Chế độ Hội thoại.

Galaxy Buds Core cũng có thể dễ dàng được ghép nối và tìm kiếm. Tai nghe kết nối nhanh chóng với các thiết bị của người dùng, tự động nhận diện nguồn phát và chuyển đổi mượt mà giữa điện thoại và máy tính bảng Galaxy với tính năng Auto Switch. Nếu chẳng may làm rơi một bên tai nghe xuống khe ghế sofa, bạn có thể dễ dàng định vị bằng tính năng Samsung Find.