Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung sắp bị lôi ra tòa vì Galaxy Ring

Kiến Văn
21/11/2025 14:50 GMT+7

Samsung gia nhập thị trường nhẫn thông minh vào năm ngoái với sự ra mắt của Galaxy Ring.

Sự xuất hiện của Galaxy Ring nhanh chóng trở thành đối thủ lớn của Oura Ring. Tuy nhiên, sự cạnh tranh này có thể bị ảnh hưởng khi Oura đang tiến hành kiện Samsung vì cho rằng Galaxy Ring vi phạm một số bằng sáng chế của họ.

Samsung gặp rắc rối lớn khi Oura đệ đơn kiện Galaxy Ring lên ITC

Trong một bài đăng trên blog, Oura thông báo đã đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC), không chỉ nhằm vào Samsung mà còn các công ty khác như Reebok (với Reebok Smart Ring), Zepp Health (Amazfit ring) và Nexxbase (Luna ring). Oura cáo buộc các công ty này đã vi phạm bằng sáng chế liên quan đến thiết kế, linh kiện bên trong và bên ngoài, cũng như phương pháp sản xuất.

Samsung từng tìm cách 'miễn trừ trách nhiệm' với Galaxy Ring

Hành động của Oura không quá ngạc nhiên khi Samsung từng có động thái chuẩn bị cho khả năng bị kiện bởi Oura vào năm ngoái. Cụ thể, vào tháng 5.2024, các luật sư của Samsung đã đệ đơn kiện nhằm yêu cầu tòa án tuyên bố miễn trừ các cáo buộc vi phạm bản quyền, nhưng đơn khiếu nại này đã bị Tòa án Quận San Francisco (Mỹ) bác bỏ.

Oura cũng cho biết họ đã giải quyết thành công các tranh chấp tương tự với các thương hiệu như Circular, OMATE và RingConn thông qua các thỏa thuận cấp phép. Công ty này bày tỏ mong muốn có thể đạt được những thỏa thuận tương tự với các bên liên quan trong tương lai. Nếu Oura giành được phán quyết có lợi, Samsung có thể sẽ phải tìm cách tương tự nếu muốn tiếp tục kinh doanh nhẫn thông minh tại thị trường Mỹ.

Nhập viện vì Galaxy Ring gặp sự cố pin phồng

Nhập viện vì Galaxy Ring gặp sự cố pin phồng

Một sự cố đáng lo ngại vừa xảy ra với chiếc Galaxy Ring của Samsung khi một người dùng đã phải nhập viện do pin của nhẫn thông minh này bị phồng.

Xem thêm bình luận