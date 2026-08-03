Samsung tăng công suất sản xuất DRAM để ngăn Apple dùng linh kiện Trung Quốc

Ngành công nghiệp chip DRAM đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nghiêm trọng do nhu cầu tăng vọt từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu. Hầu hết sản lượng chip nhớ của các ông lớn như Micron, Samsung và SK Hynix đã được chuyển hướng để phục vụ cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), dẫn đến việc thị trường tiêu dùng không được đáp ứng đầy đủ.

Samsung không muốn một khách hàng "VIP" như Apple lại chuyển sang sử dụng linh kiện RAM Trung Quốc ẢNH: REUTERS

Mặc dù đã có nhiều cuộc thảo luận về việc xây dựng các nhà máy mới để đáp ứng nhu cầu này, thực tế cho thấy các nhà máy mới vẫn sản xuất chip cho các trung tâm dữ liệu, gây ra tình trạng tắc nghẽn. Tình hình trở nên nghiêm trọng đến mức nhiều thương hiệu bắt đầu tìm đến các nhà sản xuất chip Trung Quốc như CXMT và YMTC.

Thậm chí, Apple cũng được cho là đang tìm đến các nhà cung cấp Trung Quốc để bổ sung nguồn cung. Nhà sản xuất iPhone dự kiến ra mắt các mẫu iPhone 18 và iPhone gập vào tháng 9 tới, vốn yêu cầu dung lượng RAM và dung lượng lưu trữ lớn. Apple được cho là đã sẵn sàng tăng giá các sản phẩm mới để bù đắp lại sự tăng giá linh kiện.

Samsung tăng công suất sản xuất DRAM tiêu chuẩn lên 15%

Nếu nguồn cung từ Samsung, SK Hynix và Micron không đủ, Apple sẽ phải tìm đến các nhà sản xuất linh kiện khác, trong đó có CXMT - công ty đã có những bước tiến đáng kể trong sản xuất RAM gần đây. Mặc dù một số ý kiến cho rằng đây có thể chỉ là chiêu trò của Apple để thương lượng giá tốt hơn với các nhà cung cấp truyền thống, nhưng ít nhiều nó đã thúc đẩy Samsung quyết định mở rộng cơ sở sản xuất tại Hwaseong (Hàn Quốc) để tăng nguồn cung DRAM cho các sản phẩm tiêu dùng.

Việc mở rộng này sẽ giúp Samsung tăng công suất sản xuất DRAM tiêu chuẩn lên khoảng 15% trước thời điểm kết thúc năm 2026, gửi đi thông điệp rõ ràng tới Apple rằng công ty hoàn toàn có thể cung cấp đủ DRAM cần thiết. Trong bối cảnh doanh thu của Samsung đang tăng mạnh nhờ sự bùng nổ của ngành công nghiệp AI (trí tuệ nhân tạo), việc giữ chân khách hàng lớn như Apple là điều quan trọng.

Ngoài việc gây ấn tượng với Apple, việc tái cấu trúc nhà máy của Samsung còn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Công ty sẽ không chỉ sản xuất nhiều hơn mà còn sản xuất thông minh hơn, hợp nhất các quy trình sản xuất tại địa điểm duy nhất. Thời gian tới sẽ cho thấy liệu sự gia tăng 15% công suất này có đủ để giảm bớt áp lực cho một thị trường đang bão hòa hay không.