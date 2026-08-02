Samsung tiết lộ thời điểm RAM và SSD mới giảm về mức giá 'bình thường'

Trong cuộc họp báo cáo thu nhập quý 2, Samsung đã thẳng thắn thừa nhận rằng tình trạng thiếu chip nhớ không chỉ không giảm bớt trong ngắn hạn mà còn có khả năng trở nên tồi tệ hơn. Ông Jaejune Kim, phó chủ tịch điều hành mảng kinh doanh bộ nhớ của công ty, khẳng định với các nhà phân tích rằng nguồn cung sẽ tiếp tục thiếu hụt trong năm tới và kéo dài sang năm sau.

Giá RAM chỉ giảm dần kể từ sau năm 2028? ẢNH: REUTERS

Samsung sản xuất một phần lớn chip nhớ được sử dụng trong máy tính, điện thoại di động và máy chủ, và hiện tại chưa có giải pháp khả thi cho vấn đề này. Mặc dù tình hình khó khăn, Samsung cũng đã ám chỉ về thời điểm giá cả có thể trở lại bình thường.

Người tiêu dùng đang rất quan tâm đến việc khi nào họ sẽ ngừng phải trả giá cao cho việc nâng cấp RAM hay ổ SSD, và liệu giá cả có bao giờ trở lại mức trước khủng hoảng hay không. Theo Samsung, các thỏa thuận cung cấp dài hạn với năm công ty trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới sẽ có thời hạn tối thiểu là 5 năm, bao phủ từ 60% đến 70% tổng công suất của các công ty này.

Samsung cảnh báo người dùng không nên quá kỳ vọng

Điều đó có nghĩa là công suất được sử dụng để cung cấp cho thị trường tiêu dùng, vốn được giải phóng đáng kể cho đến sau thời hạn đó, vẫn chưa được cam kết. Theo kịch bản này, 2029 có thể là thời điểm mà nguồn cung cuối cùng đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Ông Kim cũng chỉ ra rằng dự kiến sẽ không có sự gia tăng đáng kể nào về nguồn cung trong năm 2026 hoặc 2027, và 2028 sẽ tiếp tục chứng kiến sự mất cân bằng. Bất kỳ triển vọng nào về việc giảm giá bộ nhớ một cách bền vững sẽ phải chờ đến khi các nhà máy mới mà Samsung, SK hynix và Micron đang xây dựng đi vào hoạt động hoàn toàn.

Tuy nhiên, người tiêu dùng cần tiết chế kỳ vọng. Việc giá cả trở lại bình thường không có nghĩa là chúng sẽ giảm mạnh xuống mức trước khủng hoảng. Một phần đáng kể năng lực sản xuất sẽ vẫn dành cho bộ nhớ băng thông cao (HBM) cần thiết cho trí tuệ nhân tạo (AI), duy trì nhu cầu cao hơn so với ba năm trước. Khi năng lực sản xuất bắt kịp nhu cầu, giá cả có thể giảm xuống mức thấp hơn hiện tại, nhưng khó có khả năng đạt đến mức giá mà người dùng coi là bình thường trước khi cuộc khủng hoảng bộ nhớ này bùng nổ.