Samsung tăng tần suất cập nhật cho dòng Galaxy A

Theo SamMobile, không chỉ tập trung vào các dòng flagship đắt đỏ, Samsung đang chứng minh vị thế 'ông vua' hỗ trợ phần mềm khi âm thầm tăng tần suất cập nhật cho các dòng máy Galaxy A phổ thông, vượt xa những gì hãng từng công bố.

Samsung phá bỏ định kiến 'ghẻ lạnh' thiết bị tầm trung

Từ trước đến nay, người dùng điện thoại phân khúc tầm trung và giá rẻ thường lo ngại thiết bị của mình sẽ bị nhà sản xuất 'đem con bỏ chợ' chỉ sau một thời gian ngắn. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây từ GalaxyClub đã chỉ ra một sự thật bất ngờ rằng Samsung đang cung cấp các bản vá bảo mật và tối ưu hệ thống cho dòng Galaxy A với tốc độ đáng kinh ngạc.

Điện thoại Galaxy A tầm trung được Samsung ưu ái cập nhật ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Điển hình là mẫu Galaxy A36. Thay vì chỉ nhận được 4 bản cập nhật mỗi năm theo đúng lịch trình mỗi quý một lần như Samsung từng hứa, thiết bị này đã nhận tới 8 lần cập nhật kể từ khi ra mắt. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng được bảo vệ an toàn hơn và hệ điều hành được tinh chỉnh mượt mà hơn với tần suất dày đặc.

Việc duy trì tần suất cập nhật trung bình khoảng 2 tháng một lần cho các dòng A1x, A2x và A3x cho thấy tham vọng của gã khổng lồ Hàn Quốc. Trong khi nhiều đối thủ cùng phân khúc vẫn đang chật vật để tung ra một bản cập nhật mỗi quý, hoặc thậm chí chỉ cập nhật khi có lỗi nghiêm trọng, Samsung đã biến sự ổn định phần mềm thành 'vũ khí' sắc bén để giữ chân khách hàng.

Dù có một vài ngoại lệ nhỏ như Galaxy A14 4G gặp chút chậm trễ vào đầu năm 2025, nhưng nhìn chung, bức tranh hỗ trợ phần mềm của Samsung đang sáng sủa hơn bao giờ hết. Động thái này không chỉ kéo dài tuổi thọ thiết bị mà còn củng cố niềm tin cho những ai đang tìm kiếm một chiếc điện thoại bền bỉ, được chăm sóc kỹ lưỡng mà không cần phải bỏ ra hàng chục triệu đồng.