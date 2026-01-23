Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sân 1.600 chỗ ngồi ‘hết sức chứa’ tại chung kết Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026

Thanh Duy - Trần Ngọc - Duy Tân
23/01/2026 10:14 GMT+7

Hình ảnh các đại biểu, khách quý cùng CĐV không ngại nắng nóng, ngồi hết khán đài xem trận chung kết vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026 để lại nhiều ấn tượng đẹp về tình yêu và niềm đam mê bóng đá tại ngôi trường xứ sen hồng.

Chiều hôm qua (22.1), trên sân nhà, Trường ĐH Đồng Tháp đã xuất sắc giành chiến thắng 3-0 trước ĐH Trà Vinh – đương kim vô địch khu vực 2 năm 2024, 2025 trong trận chung kết vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Với kết quả này, cục diện vòng loại miền Tây đã xác định: Trường ĐH Đồng Tháp đã chính thức giành quyền dự VCK toàn quốc diễn ra tại Trường ĐH Nha Trang. Trong khi đó, ĐH Trà Vinh sẽ đá trận play off với 1 đội bóng đến từ khu vực TP.HCM để tranh tấm vé thứ 2.

Sân 1.600 chỗ ngồi ‘hết sức chứa’ tại chung kết Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026- Ảnh 1.

Trường ĐH Đồng Tháp (áo xanh) thắng 3-0 ĐH Trà Vinh trong trận chung kết vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026

Sân 1.600 chỗ ngồi ‘hết sức chứa’ tại chung kết Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026- Ảnh 2.

Khán giả bùng nổ trong trận cầu quyết định

ẢNH: KHẢ HÒA

Tuy vòng loại miền Tây đã khép lại, nhưng dư âm về trận chung kết hôm qua vẫn còn đọng lại vì quá ấn tượng. Điều này không chỉ đến từ việc cống hiến, lăn xả hết mình vì "màu cờ sắc áo" của các tuyển thủ trên sân, mà còn đến từ không khí cổ vũ nồng nhiệt, sôi nổi và bùng nổ trên khán đài.

Sân 1.600 chỗ ngồi ‘hết sức chứa’ tại chung kết Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026- Ảnh 3.

Sân 1.600 chỗ ngồi ‘hết sức chứa’ tại chung kết Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026- Ảnh 4.

Sân 1.600 chỗ ngồi ‘hết sức chứa’ tại chung kết Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026- Ảnh 5.

Sân 1.600 chỗ ngồi ‘hết sức chứa’ tại chung kết Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026- Ảnh 6.

SVĐ Trường ĐH Đồng Tháp đầy ắp khán giả đến xem trận chung kết

ẢNH: DUY TÂN


SVĐ Trường ĐH Đồng Tháp ngày hôm qua đã thật sự trở thành một "chảo lửa", nơi hội tụ của  những trái tim yêu bóng đá cuồng nhiệt và văn minh. Hơn 1.600 chỗ ngồi ở 4 khán đài đã không còn chỗ trống. Nhà trường phải bố trí thêm những chỗ ngồi "dã chiến", bao quanh SVĐ đầy ắp người xem.

Đặc biệt, trên khán đài A có sự "tiếp lửa" của nhiều đại biểu, khách quý: ông Ngô Bé, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh Đồng Tháp; ông Vương Thanh Trung, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá tỉnh Đồng Tháp. Về phía Trường ĐH Đồng Tháp có PGS – TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng và rất nhiều thầy cô cũng đã ra sân cổ vũ cho 2 đội.

Sân 1.600 chỗ ngồi ‘hết sức chứa’ tại chung kết Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026- Ảnh 7.

PGS-TS Hồ Văn Thống (giữa), Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, cùng nhiều đại biểu, khách quý đến xem trận chung kết

Sân 1.600 chỗ ngồi ‘hết sức chứa’ tại chung kết Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026- Ảnh 8.

Các thầy cô Trường ĐH Đồng Tháp đến xem trận đấu

Sân 1.600 chỗ ngồi ‘hết sức chứa’ tại chung kết Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026- Ảnh 9.

Khán đài 1.600 chỗ ngồi của Trường ĐH Đồng Tháp hết chỗ ngồi

ẢNH: THANH DUY

Sân 1.600 chỗ ngồi ‘hết sức chứa’ tại chung kết Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026- Ảnh 10.

Sân 1.600 chỗ ngồi ‘hết sức chứa’ tại chung kết Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026- Ảnh 11.

Mọi chỗ có thể xem trận đấu đều có khán giả

ẢNH: THANH DUY

Trận đấu bắt đầu diễn ra lúc 15 giờ 30, thời tiết còn khá nắng nhưng không làm "héo hon" tinh thần của các sinh viên đến cổ vũ. Nhiều người mang theo dù, áo chống nắng, quạt mini để giữ sức cho mình. Vì vậy, mỗi khi có tình huống đẹp hay trái bóng tiếp cận khung thành thì tiếng kèn, tiếng trống, tiếng hò reo sẵn sàng bật lên.

Sân 1.600 chỗ ngồi ‘hết sức chứa’ tại chung kết Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026- Ảnh 12.

Sân 1.600 chỗ ngồi ‘hết sức chứa’ tại chung kết Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026- Ảnh 13.

Sân 1.600 chỗ ngồi ‘hết sức chứa’ tại chung kết Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026- Ảnh 14.

Sân 1.600 chỗ ngồi ‘hết sức chứa’ tại chung kết Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026- Ảnh 15.

Bất kể nắng nóng vẫn đi cổ vũ

ẢNH: DUY TÂN

Với Trường ĐH Đồng Tháp, hành trình chinh phục tấm vé chính thức dự VCK TNSV THACO cup 2026 rất thuyết phục khi chưa từng để thủng lưới. Trước khi quật ngã ĐH Trà Vinh (đương kim vô địch 2 năm 2024, 2025), đội đã cho thấy phong độ ổn định, càng chơi càng hay tại vòng bảng.

Trận đầu tiên để hòa 0-0 trước Trường ĐH Nam Cần Thơ. Lượt thứ 2, đội đã xốc lại tinh thần để giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Đến trận cuối vòng bảng, các tuyển thủ thắng đậm 3-0 trước Trường ĐH Tây Đô.

Sân 1.600 chỗ ngồi ‘hết sức chứa’ tại chung kết Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026- Ảnh 16.

Đội Trường ĐH Đồng Tháp nhận nhiều phần thưởng sau khi vô địch vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026

Sân 1.600 chỗ ngồi ‘hết sức chứa’ tại chung kết Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026- Ảnh 17.

TS Nguyễn Quốc Vũ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, tặng thưởng các cầu thủ ghi bàn

Sân 1.600 chỗ ngồi ‘hết sức chứa’ tại chung kết Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026- Ảnh 18.

Ngân hàng HD Bank chi nhánh Đồng Tháp tặng thưởng cho đội 3 triệu đồng

ẢNH: KHẢ HÒA

Còn nhớ tại TNSV THACO cup 2025 (diễn ra trên SVĐ Cần Thơ), Trường ĐH Đồng Tháp đã bị loại sớm từ vòng bảng. Tấm vé dự VCK năm nay là minh chứng rõ nét cho tinh thần không bỏ cuộc, miệt mài tập luyện, không ngừng cố gắng của ban huấn luyện và các cầu thủ trong suốt 1 năm qua. Trường ĐH Đồng Tháp có quyền tự hào về thành tích xuất sắc của đội bóng đá và sự bài bản, chuyên nghiệp, thành công trong lần đầu đăng cai tổ chức vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026.

Báo Thanh Niên trân trọng cảm ơn sự quan tâm đồng hành của các công ty, doanh nghiệp, trường đại học…góp phần quan trọng vào thành công của vòng loại khu vực Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026:

- Trường ĐH Đồng Tháp

- Tổng công ty Điện lực miền Nam

- Công ty Điện lực Cà Mau

- Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam bộ

- Công ty TNHH Y khoa Vạn Phước Cửu Long

- Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

- Trường ĐH Cửu Long

- ĐH Trà Vinh

- Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

- Trường phổ thông Thái Bình Dương

- Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long

- Công ty CP Confitech Cửu Long

- Công ty CP In tổng hợp Cần Thơ

Sân 1.600 chỗ ngồi ‘hết sức chứa’ tại chung kết Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026- Ảnh 19.


