Ngày 27.11, tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau cho biết, theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh ban hành, trong ngày 18.12, Cảng hàng không Cà Mau sẽ liên tiếp đón 3 chuyến bay thương mại. Trong đó, VASCO và Vietnam Airlines có chuyến bay khởi hành từ TP.HCM, còn Vietravel Airlines có chuyến bay khởi hành từ Hà Nội.

Việc khai thác các đường bay này sẽ kết nối trực tiếp vùng đất cực Nam Tổ quốc với 2 trung tâm kinh tế lớn của cả nước là Hà Nội và TP.HCM.

Đoàn công tác tỉnh Cà Mau làm việc với Tổng công ty Hàng không Việt Nam ẢNH: CTV

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cùng các sở, ngành sẽ trực tiếp đón, tặng hoa và quà lưu niệm là những sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương cho tổ bay và những hành khách đầu tiên. Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn kỹ thuật, các tàu bay sẽ được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng ngay tại sân đỗ.

Lễ đón các chuyến bay là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Cảng hàng không Cà Mau khai thác trở lại, diễn ra từ ngày 7 - 20.12.2026. Dịp này, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ chủ trì lễ khánh thành, đưa cảng hàng không vào khai thác trở lại với sự tham dự của khoảng 150 đại biểu Trung ương và địa phương.

Ngày 19.12, tại sân bay sẽ diễn ra tọa đàm "Cà Mau - Kết nối tiềm năng, mở rộng cơ hội phát triển", nơi lãnh đạo tỉnh đối thoại với 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư và đơn vị lữ hành trong, ngoài tỉnh.

Ngay sau tọa đàm, đoàn khảo sát (Famtrip) gồm 50 đại biểu đến từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các doanh nghiệp lữ hành sẽ có 2 ngày (19 - 20.12) khảo sát thực tế tuyến Cà Mau - Đất Mũi. Chuyến khảo sát nhằm xây dựng các tour du lịch mới, khai thác lợi thế từ đường bay thẳng Hà Nội - Cà Mau.

Hôm nay (ngày 27.11), tại Hà Nội, đoàn công tác tỉnh Cà Mau do ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tổng công ty Hàng không Việt Nam nhằm thúc đẩy kết nối hàng không đến Cà Mau.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau, cho biết sở này cùng lãnh đạo Cảng hàng không Cà Mau tham gia đoàn công tác. Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận phương án khôi phục đường bay TP.HCM - Cà Mau và mở mới đường bay thẳng Hà Nội - Cà Mau.

"Bên cạnh các giải pháp nhằm duy trì ổn định và tăng tần suất khai thác chuyến bay, lãnh đạo tỉnh Cà Mau và Vietnam Airlines cũng thống nhất định hướng, tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, tỉnh Cà Mau cũng chủ động đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh đến du khách và nhà đầu tư", ông Thanh thông tin thêm.