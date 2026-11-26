Con tôm sú do ông Từ Văn Toàn, Giám đốc Công ty Chí Toàn (xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) đưa đi thi đã giành giải nhất cuộc "Con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026", với tiền thưởng 15 triệu đồng. Con tôm được đánh bắt ngoài khơi, nặng 380,9 gram, chiều dài thân 34,3 cm.



Cầm con tôm lên, ước chừng còn đẻ mấy lứa

Theo ông Toàn, tôm sú nặng khoảng 400 gram là cỡ ghe ông vẫn gặp. Đợt này, ông nhận tin cuộc thi khá sát ngày, lại gặp lúc thời tiết ngoài biển không thuận nên tàu không đi xa như những chuyến trời êm. Ông chọn 2 con nặng nhất trong số tôm có sẵn để dự thi và đạt giải 1 con.

Ông Đặng Văn Dũng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau (phải) trao giải nhất cuộc thi "Con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026" cho ông Từ Văn Toàn ẢNH: G.B

Ghe của công ty dùng lưới chuyên dụng đánh bắt tôm sú bố mẹ ngoài khơi. Theo ông Toàn, mỗi năm ghe bắt được hàng nghìn con cỡ 200 - 400 gram để cung cấp cho các trại giống. Thỉnh thoảng lưới cũng dính con nặng hơn 600 gram. Theo kinh nghiệm của ông, tôm quá lớn có thể đã già, khả năng sinh sản giảm nên các trại ít ưa chuộng.

Khi lựa tôm mẹ, ông thường để ý những con nặng từ 200 gram đến hơn 300 gram, quan sát hình dáng và thể trạng để ước chừng khả năng sinh sản. Có con, ông dự đoán còn đẻ được 2 - 3 lần. Một con được ông xếp loại đẹp có thể bán khoảng 5 triệu đồng. Con khỏe, có triển vọng sinh sản tốt có thể lên tới 10 triệu đồng, tùy thời điểm.

Kỳ lột vỏ cũng ảnh hưởng đến việc chọn tôm mẹ. Tôm sú cái giao phối sau khi lột xác, lúc vỏ còn mềm, rồi giữ túi tinh để thụ tinh cho trứng khi đẻ. Ông Toàn cho biết có những con ông giao cho trại đã giao phối ngoài biển. Nếu tôm lột xác sau khi về trại, người nuôi phải tính đến việc cho giao phối lại.

Sau chuyến vận chuyển, tôm được dưỡng cho hồi sức. Khi buồng trứng phát triển, kỹ thuật viên có thể soi qua lớp vỏ để xác định thời điểm chuyển tôm sang bể đẻ. Trứng nở rồi, trại còn phải ương ấu trùng qua nhiều giai đoạn mới có tôm giống để bán.

Hành trình đưa tôm sú bố mẹ từ ngoài khơi về trại giống

Ông Toàn đi làm thuê từ năm 17 tuổi. Sau đó, ông mua tôm bố mẹ của ngư dân rồi bán lại cho các trại tôm giống. Qua từng chuyến hàng, ông tích lũy kinh nghiệm chọn tôm, giữ tôm sống và gây dựng mối tiêu thụ.

Khi sắm được ghe lưới, ông thuê tài công, tự tổ chức đánh bắt và đưa tôm về bờ. Đến nay, sau khoảng 30 năm làm nghề biển, ông có đội 10 tàu, gồm 6 tàu chuyên đánh bắt tôm sú bố mẹ và 4 tàu thu mua kiêm tiếp tế.

Con tôm sú nặng 380,9 gram giành giải nhất cuộc thi "Con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026" ẢNH: G.B

Theo ông Toàn, tôm sú sống ở cửa sông, đầm ven biển hoặc rừng ngập mặn trong những giai đoạn đầu đời. Khi trưởng thành, chúng sống và sinh sản ngoài biển, thường gặp trên nền đáy cát hoặc cát pha bùn ở độ sâu 20 - 50 m. Ban ngày tôm thường vùi mình dưới đáy, đến đêm mới ra kiếm ăn.

Tàu đánh bắt thường hơn 3 tháng mới vào bờ. Trong thời gian đó, 4 tàu thu mua của ông chạy luân phiên, cứ 2 chiếc chở dầu, đá và thức ăn ra biển thì 2 chiếc khác đưa tôm, cá về. Tôm sú lên lưới được giữ sống trong bể có cấp ô xy. Khi tàu thu mua ra tiếp tế, tôm được chuyển sang tàu này để đưa về bờ, còn tàu lưới tiếp tục đánh bắt.

Cùng một mẻ lưới, tôm cỡ 5 - 10 con/kg có thể bán sống cho nhà hàng, còn tôm được chọn làm bố mẹ được trại giống mua từng con. Về đến bờ, tôm giao cho trại giống được đóng vào túi có ô xy rồi xếp trong thùng. Ông Toàn có mối ở Khánh Hòa, Đà Nẵng và Hải Phòng... Tôm đi Nha Trang có thể chở bằng xe, còn hàng đi xa như Đà Nẵng, Hải Phòng có thể gửi bằng đường hàng không.

Có thời, chợ tôm bố mẹ họp ngay trên tàu

Ông Toàn kể, ở Rạch Gốc, chuyện giữ tôm sống bán cho trại giống bắt đầu từ một bữa cơm. Hôm ấy, một ngư dân đem mấy con tôm to cỡ cườm tay ra đãi bạn từ Nha Trang. Nhìn đĩa tôm, vị khách làm nghề giống bảo mỗi con như vậy, nếu còn sống và đủ sức sinh sản, có thể bán được vài triệu đồng.

Theo ông Từ Văn Toàn, tôm sú mẹ khỏe có giá khoảng 5 triệu đồng/con, xuống sức phải bán thịt có khi chưa được 200.000 đồng ẢNH: G.B

Sau bữa cơm ấy, ngư dân thử giữ tôm trong thùng xốp có cấp ô xy, gom qua vài chuyến ghe rồi thuê xe chở ra Nha Trang bán cho các trại giống. Mối mua bán dần mở rộng. Có thời, hễ thấy tàu có tôm về Rạch Gốc, thương lái lại chạy ca nô ra cặp mạn, bước sang xem từng con rồi trả giá ngay trên tàu.

Rạch Gốc từng có nhiều người sống bằng nghề thu mua tôm sú bố mẹ. Số người còn làm nghề này ở địa phương nay chỉ còn vài người. Chi phí tăng khiến người mua tôm từ ghe khác về bán lại khó kiếm lời. Một lô tôm sống cần bỏ ra khoản vốn lớn, trong khi người bán chỉ có vài ngày để tìm đầu ra trước khi tôm xuống sức.

Ông Toàn chủ yếu giao hàng cho những trại đã mua bán với mình nhiều năm. Khi trại báo cần tôm, ông thu xếp chuyến giao. Ông tính một con tôm sú mẹ lúc khỏe có thể bán khoảng 5 triệu đồng. Chỉ chậm 3 - 4 ngày, tôm yếu đi, phải bán làm tôm thịt thì có khi chưa được 200.000 đồng. Bởi vậy, khi tàu còn ngoài biển, ông phải tính ngày trại nhận tôm.