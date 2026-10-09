Sân bay Cà Mau dự kiến đón chuyến bay thương mại trở lại từ ngày 29.11

Ngày 9.10, tin từ lãnh đạo sân bay Cà Mau cho biết dự kiến sẽ đón chuyến bay thương mại trở lại từ ngày 29.11 tới.

Việc đón chuyến bay thương mại trở lại được kỳ vọng mở thêm cơ hội giao thương giữa Cà Mau với các địa phương trong cả nước, đặc biệt là những trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng...

Sân bay Cà Mau dự kiến đón chuyến bay thương mại trở lại ngày 29.11 ẢNH: CTV

Về dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau được tỉnh xác định là công trình có ý nghĩa rất quan trọng. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, sân bay sẽ đạt cấp 4C, khai thác được tàu bay Airbus 320, 321 và tương đương.

Khả năng khai thác các loại tàu bay này sẽ tạo điều kiện tăng kết nối, rút ngắn khoảng cách giữa Cà Mau với các địa phương khác.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không Cà Mau được định hướng nâng công suất lên 3 triệu hành khách/năm và 3.000 tấn hàng hóa/năm, tiếp tục duy trì là sân bay cấp 4C.

Theo lãnh đạo tỉnh Cà Mau, sân bay đạt cấp 4C sẽ tạo cú hích cho phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ. Từ đó, Cà Mau có thêm điều kiện thu hút khách du lịch và thúc đẩy giao thương hàng hóa. Kết nối hàng không được kỳ vọng hỗ trợ đưa hàng hóa của Cà Mau đi các nơi, đồng thời tạo điều kiện để hàng hóa từ các địa phương khác về Cà Mau.

Cùng với việc phục vụ đi lại, du lịch và giao thương, sân bay sau nâng cấp, mở rộng được lãnh đạo tỉnh kỳ vọng góp phần thu hút đầu tư. Đây sẽ là động lực để địa phương hướng tới tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.