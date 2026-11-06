Sân bay Cà Mau lùi thời gian khai thác trở lại vào ngày 18.12

Ngày 6.10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) vừa thông báo điều chỉnh thời gian đưa Cảng hàng không Cà Mau vào khai thác trở lại. Theo đó, sân bay Cà Mau dự kiến hoạt động từ 0 giờ ngày 18.12, thay vì 29.11 như kế hoạch trước đó.

Theo ACV, việc điều chỉnh được đưa ra sau khi rà soát tiến độ thực tế dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau. Mưa nhiều trong tháng 10 cùng tình hình cung ứng một số loại vật liệu xây dựng đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Sân bay Cà Mau lùi ngày khai thác đến 0 giờ ngày 18.12 ẢNH: G.B

Dù ACV, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu đã tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thi công, dự án vẫn chưa hoàn thành các điều kiện cần thiết để sân bay khai thác trở lại theo kế hoạch cũ.

Đến nay, các hạng mục xây dựng nhà ga hành khách đã hoàn thành. Hệ thống cơ điện và trang thiết bị nhà ga được lắp đặt, đang chạy thử, hiệu chỉnh và hoàn thiện công tác bàn giao.

Trong khi đó, các hạng mục đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay cùng hệ thống kỹ thuật phụ trợ vẫn đang được tập trung thi công, hoàn thiện.

ACV cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục xây dựng chính, hệ thống đèn tín hiệu, thiết bị dẫn đường và công trình phụ trợ; đồng thời tổ chức kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu và hoàn tất các thủ tục theo quy định, bảo đảm điều kiện kỹ thuật, an toàn trước khi khai thác.

ACV sẽ phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau và các đơn vị liên quan huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa sân bay Cà Mau khai thác trở lại từ ngày 18.12.