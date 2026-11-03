TP.HCM muốn tăng tạm ứng cho nhà thầu công trình khẩn cấp lên 50%

UBND TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của HĐND TP.HCM quy định trường hợp, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện dự án, công trình khẩn cấp, cấp bách trên địa bàn. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất cho chủ đầu tư công trình khẩn cấp được tạm ứng hợp đồng tối đa 50% giá trị đã ký với nhà thầu, thay vì mức 30% theo quy định hiện hành.

Theo UBND TP.HCM, trong quá trình triển khai các dự án khẩn cấp, cấp bách thời gian qua, thành phố nhận thấy nhiều vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ. Các dự án này thường phải vừa tổ chức thi công, vừa hoàn thiện hồ sơ pháp lý, nhưng quy định hiện hành chỉ cho nhà thầu tạm ứng 30% giá trị hợp đồng.

TP.HCM đang lấy ý kiến về quy định trường hợp, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện dự án, công trình khẩn cấp, cấp bách ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cá biệt, thực tế tại công trường, khối lượng thi công có thể đã đạt 50 - 70% nhưng số tiền nhà thầu được tạm ứng vẫn ở mức 30%. Sự chênh lệch này gây khó khăn cho nhà thầu trong việc huy động nguồn lực, duy trì hoạt động thi công, đồng thời ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Vì vậy, UBND TP.HCM cho rằng cần nâng mức tạm ứng lên tối đa 50% để phù hợp hơn với đặc thù triển khai công trình khẩn cấp.

Dự thảo nghị quyết nêu rõ mức tạm ứng tối đa 50% giá trị hợp đồng chỉ áp dụng với công trình khẩn cấp, chưa áp dụng cho công trình cấp bách. Để kiểm soát rủi ro khi tăng tỷ lệ tạm ứng, dự thảo nêu rõ nhà thầu phải bảo lãnh tạm ứng với giá trị tương đương khoản tiền được ứng.

Chủ đầu tư cũng phải quản lý việc sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả; nghiêm cấm tạm ứng nhưng không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích hợp đồng đã ký.

Thẩm quyền quyết định công trình khẩn cấp, cấp bách

Dự thảo nghị quyết phân định 2 nhóm công trình khẩn cấp và cấp bách. Công trình khẩn cấp là công trình xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, được triển khai ngay sau khi người có thẩm quyền ban hành lệnh xây dựng nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.

Trong khi đó, công trình cấp bách phải được thực hiện nhanh để đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nhiệm vụ chính trị của thành phố; giải quyết các vấn đề bức thiết về năng lượng, nguồn nước, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự đô thị; phát triển hạ tầng kỹ thuật, giao thông và kinh tế theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

Về thẩm quyền, Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định các công trình khẩn cấp có quy mô từ cấp II trở lên, còn quy mô từ cấp III trở xuống giao về cho Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu Côn Đảo quyết định.

Đối với công trình cấp bách thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố, Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định thực hiện. Những dự án thuộc trường hợp phải xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy TP.HCM theo quy chế làm việc thì phải được xin ý kiến trước khi quyết định đầu tư.