Sau gần ba thập niên được ấp ủ trong các quy hoạch chiến lược quốc gia, Cảng hàng không quốc tế Long Thành - dự án hạ tầng hàng không lớn nhất Việt Nam - đang bước vào thời khắc mang tính lịch sử. Từ một bản vẽ trong Quyết định quy hoạch năm 1997, sân bay Long Thành ngày 19.12.2025 đã sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho ngành hàng không và không gian kinh tế vùng Đông Nam bộ.

Sân bay Long Thành đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên hôm 15.12, chuẩn bị sẵn sàng cho các chuyến bay chính thức ngày 19.12 Ảnh: Độc Lập

Cả 3 cánh nhà ga chính đã hoàn tất phần mái, hơn 12.000 m² kính vách đã được lắp đặt, hệ thống ống lồng hành khách đang được lắp đặt theo đúng tiến độ, hệ thống băng chuyền hành lý đã hoàn thành khoảng 30% khối lượng lắp đặt.

Sân bay Long Thành: Hành trình gần 30 năm từ quy hoạch đến vận hành

Trên công trường, gần 14.000 kỹ sư, công nhân và hơn 3.000 thiết bị đang thi công đồng loạt, đẩy nhanh tiến độ các gói thầu để đảm bảo mục tiêu đưa sân bay vào khai thác trong nửa đầu năm 2026.



