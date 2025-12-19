Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sân bay Long Thành: Hành trình gần 30 năm từ quy hoạch đến vận hành
Video Thời sự

TT Phát triển Nội dung số
19/12/2025 08:38 GMT+7

Sau gần ba thập niên được quy hoạch và triển khai, Cảng hàng không quốc tế Long Thành - dự án hạ tầng hàng không lớn nhất Việt Nam - đang tiến rất gần thời điểm đưa vào khai thác. Từ pháp lý, hạ tầng kỹ thuật đến những chuyến bay hiệu chuẩn và chuyến bay đầu tiên, Long Thành dần hiện rõ vai trò trung tâm trung chuyển hàng không mới của khu vực.

Sau gần ba thập niên được ấp ủ trong các quy hoạch chiến lược quốc gia, Cảng hàng không quốc tế Long Thành - dự án hạ tầng hàng không lớn nhất Việt Nam - đang bước vào thời khắc mang tính lịch sử. Từ một bản vẽ trong Quyết định quy hoạch năm 1997, sân bay Long Thành ngày 19.12.2025 đã sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho ngành hàng không và không gian kinh tế vùng Đông Nam bộ.

- Ảnh 1.

Sân bay Long Thành đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên hôm 15.12, chuẩn bị sẵn sàng cho các chuyến bay chính thức ngày 19.12

Ảnh: Độc Lập

Cả 3 cánh nhà ga chính đã hoàn tất phần mái, hơn 12.000 m² kính vách đã được lắp đặt, hệ thống ống lồng hành khách đang được lắp đặt theo đúng tiến độ, hệ thống băng chuyền hành lý đã hoàn thành khoảng 30% khối lượng lắp đặt.

Trên công trường, gần 14.000 kỹ sư, công nhân và hơn 3.000 thiết bị đang thi công đồng loạt, đẩy nhanh tiến độ các gói thầu để đảm bảo mục tiêu đưa sân bay vào khai thác trong nửa đầu năm 2026.


