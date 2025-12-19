Sân bay Long Thành sau gần 5 năm thi công đạt chuẩn 4F ICAO, chuẩn bị đón chuyến bay đầu tiên, đánh dấu cột mốc quan trọng của dự án hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia.

Đạt chuẩn 4F (cấp cao nhất của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO), sân bay Long Thành mở ra không gian phát triển mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực và thế giới.

Sáng nay 19.12, tại sân bay Long Thành (xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) diễn ra lễ đón chuyến bay đầu tiên. Đây là cột mốc quan trọng, là minh chứng cho một "kỳ tích thi công" với tốc độ chưa từng có tiền lệ. Sau gần 5 năm khởi công và xây dựng, dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã về đích.

Cùng Thanh Niên Online nhìn lại chặng đường đã qua, để thấy được sự hoành tráng, khối lượng công việc đồ sộ từ "siêu dự án" sân bay Long Thành.

Từ một vùng đất bạt ngàn cao su - nơi gắn liền với sinh kế của hàng ngàn hộ dân suốt nhiều thập kỷ, khu vực Long Thành (Đồng Nai) đã trải qua cuộc chuyển mình lịch sử, thay thế những cánh rừng cao su bằng hệ thống đường băng, nhà ga hành khách và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ để hình thành nên siêu sân bay mang tầm vóc quốc tế.





Khu vực sân bay Long Thành vào cuối năm 2020, bên góc trái là tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Vào ngày 5.1.2021, lệnh khởi công dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã được phát tại vị trí này. ẢNH: LÊ LÂM

Sau 2,5 năm khởi công, một cột mốc quan trọng diễn ra, đó là lễ khởi công xây dựng nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh vào ngày 31.8.2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và bấm nút khởi công. ẢNH: LÊ LÂM



Theo quy hoạch, sân bay Long Thành rộng 5.000 ha, nằm trên địa bàn 6 xã Suối Trầu, Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn (đều thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cũ). ẢNH: LÊ LÂM

Trên đại công trường sân bay Long Thành, nhịp độ thi công được duy trì ở mức cao. Các mũi thi công hoạt động liên tục, tăng ca, làm xuyên ngày nghỉ, tranh thủ tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi. Việc đẩy nhanh công tác rà phá bom mìn và bàn giao mặt bằng được xem là tiền đề quan trọng, quyết định tiến độ triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, đường băng, nhà ga và hệ thống giao thông kết nối.